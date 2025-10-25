Indian Railways News: ट्रेनों के आने पर उमड़ रही भीड़, उतरने-सवार होने पर धक्का- मुक्की

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पूजा पर यात्रियों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों के आने पर भीड़ उमड़ रही है। गाड़ी से उतरने और सवार होने के दौरान लोग धक्का- मुक्की कर रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ जवान सक्रियता बरत रहे हैं। सर्वाधिक भीड़ बिहार जाने वाली ट्रेनों में दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

त्योहार में परदेस से लौट रहे यात्रियों की वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ बनी रही। ट्रेनों के आने पर उतरने और सवार होने वाले यात्रियों के बीच धक्का- मुक्की हो रही है। पहले से यात्रियों से भरी ट्रेन में सीट पाने के कोशिश में सवार होने वाले जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस चक्कर में उतरने वाले यात्री पीछे रह जा रहे हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर जीआरपी और आरपीएफ जवान लोगों को संभाल रहे हैं।

लाउडहेलर से यात्रियों को सतर्क किया जा रहा है। शुक्रवार को पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। प्लेटफार्म संख्या एक- दो, तीन-चार, पांच- छह, सात- आठ और नौ नंबर पर काफी भीड़ रही। शुक्रवार मानसी विशेष गाड़ी प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची तो उतरने और सवार होने के लिए यात्री धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो गई। यात्रियों ने बताया कि बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में भीड़ है।