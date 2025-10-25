Indian Railways News: ट्रेनों के आने पर उमड़ रही भीड़, उतरने-सवार होने पर धक्का- मुक्की
छठ पूजा के अवसर पर घर लौट रहे यात्रियों की भारी भीड़ रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में सबसे अधिक भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। ट्रेनों में यात्रियों के चढ़ने और उतरने के दौरान धक्का-मुक्की हो रही है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। लोकल रूट की बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पूजा पर यात्रियों के घर लौटने का सिलसिला जारी है। ट्रेनों के आने पर भीड़ उमड़ रही है। गाड़ी से उतरने और सवार होने के दौरान लोग धक्का- मुक्की कर रहे हैं। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ जवान सक्रियता बरत रहे हैं। सर्वाधिक भीड़ बिहार जाने वाली ट्रेनों में दिख रही है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
त्योहार में परदेस से लौट रहे यात्रियों की वजह से रेलवे स्टेशन पर भीड़ बनी रही। ट्रेनों के आने पर उतरने और सवार होने वाले यात्रियों के बीच धक्का- मुक्की हो रही है। पहले से यात्रियों से भरी ट्रेन में सीट पाने के कोशिश में सवार होने वाले जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस चक्कर में उतरने वाले यात्री पीछे रह जा रहे हैं। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर जीआरपी और आरपीएफ जवान लोगों को संभाल रहे हैं।
लाउडहेलर से यात्रियों को सतर्क किया जा रहा है। शुक्रवार को पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़ लगी रही। प्लेटफार्म संख्या एक- दो, तीन-चार, पांच- छह, सात- आठ और नौ नंबर पर काफी भीड़ रही। शुक्रवार मानसी विशेष गाड़ी प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची तो उतरने और सवार होने के लिए यात्री धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति सामान्य हो गई। यात्रियों ने बताया कि बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों में भीड़ है।
यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2025: नहाय-खाय के साथ आज शुरू होगा छठ पर्व, खरना कल
आम्रपाली, बाघ एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, वैशाली, विहार संपर्कक्रांति सहित अन्य ट्रेनों में क्षमता से अधिक यात्री सवार हो रहे हैं। इन ट्रेनों में जनरल कोच से लेकर स्लीपर तक में लोग ठूंसे रह रहे हैं। हालत यह है कि जिसको जहां जगह मिल रही है। वह वहीं पर खड़ा हो जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिनके साथ छोटे बच्चे यात्रा कर रहे हैं।
लोकल रूट की बसों में हो रही भीड़
रेलवे बस स्टेशन से चलने वाली लोकल रूट की बसों में यात्रियों की खूब भीड़ हो रही है। देवरिया, पडराैना, महराजगंज, सोनौली सहित अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्री 24 घंटे पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को यात्री अपने सामान के साथ बसों की तलाश में भटकते रहे। दोपहर में जहां कम भीड़ रही। वहीं शाम को यात्रियों की अधिक संख्या रही। यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज प्रशासन अतिरिक्त बसें चला रहा है। लोकल रूट की बसों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।