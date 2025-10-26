गोरखपुर सबरंग: छठ का प्रसाद, आस्था में घुला पवित्रता का रस

देश की सांस्कृतिक थाली में यदि कोई पर्व सबसे सात्विक, अनुशासित और आत्मिक माना जाए तो वह है छठ। यह सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि पवित्रता, संयम और कृतज्ञता का उत्सव है। सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित यह पर्व चार दिनों तक चलता है, जिसमें हर अन्नकण, हर प्रसाद और हर आहूति पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत होती है।

छठ का भोजन अपनी सात्विकता व पवित्रता में ही दिव्यता समेटे होता है। व्रती पहले दिन ‘नहाय-खाय’ की रस्म निभाते हैं। इस दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। वह भी बिना लहसुन-प्याज और नमक के। भोजन मिट्टी या पीतल के पात्रों में पकाया जाता है, लकड़ी या उपलों की आंच पर ताकि स्वाद के साथ श्रद्धा भी बनी रहे।

नहाय खाय के दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन गुड़ का रसियाव-रोटी बनाने की विशेष परंपरा है। व्रती महिलाएं संध्या में मिट्टी के नए चूल्हे पर चावल व गुड़ का रसियाव-रोटी बनाती हैं। केला व अन्य फलों के साथ पहले छठी मइया का भोग लगाती हैं। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं और फिर परिवार के सदस्यों के साथ ही आस-पड़ोस के लोगों में वितरित करती हैं।

'खरना' बेहद कठिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस महापर्व के कठिन व्रत को पूरे नियम के साथ करती हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है और उनके परिवार के सदस्यों पर कभी किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं आती है। खरना के अगले दिन ही भोर से ही घरों में छठ का महाप्रसाद पुड़ी, ठेकुआ व खजूर तथा अन्य पकवान बनाई जाती है।