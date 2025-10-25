गोरखपुर में छठ का बाजार गुलजार, थोक के बाद अब फुटकर में भी बढ़ी रौनक
गोरखपुर में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में सूप, दौरा, मिट्टी के बर्तन और फलों की खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। नहाय-खाय के साथ व्रत शुरू हो गया है। लोग पूजन सामग्री जुटाने में लगे हैं। बाजारों में ताजी हल्दी, अदरक, सिंघाड़ा और विभिन्न प्रकार के फल उपलब्ध हैं। पीतल और बांस के सूपों की भी खूब मांग है। कोसी भी 100 से 250 रुपये में बिक रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सूर्यषष्ठी व्रत (छठ पूजा) के लिए थोक के बाद फुटकर बाजार भी सजकर तैयार हो गए हैं। सूप, दउरा, मिट्टी के बर्तन के साथ फलों की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी है। शनिवार से यानी आज से नहाय-खाय के साथ छठ व्रत की शुरुआत होगी।
ऐसे में लोगों ने पहले से ही खरीदारी के साथ पर्व की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे न सिर्फ उन्हें भीड़ से राहत मिल सके बल्कि पूजन में प्रयुक्त होने वाली एक-एक सामग्री समय से एकत्र कर सकें।
शहर के गोलघर, असुरन चौक, राप्तीनगर, घंटाघर, मोहद्दीपुर व धर्मशाला बाजार में छठ पूजा के लिए फलों व सब्जी की खरीदारी के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। फलों का मोल भाव करने के साथ ही दीया, कोसी, ढकनी की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में कुछ छोटे दुकानदार आसपास के गांव से ताजा हरी हल्दी, अदरक व पानी फल (सिंघाड़ा) लेकर आए हैं। वहीं पत्ता लगा गाजर व मूली की भी बिक्री हो रही है।
व्यापारी लकी ने बताया कि बाजार में हल्दी व अदरक आसपास के क्षेत्रों से आई है। इनमें फरेंदा, कुशीनगर व महराजगंज से सर्वाधिक सामग्री आई है। केले की आवक खड्डा, सिसवा व बाराबंकी से हो रही है। असुरन स्थित फल विक्रेता विशाल ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए हमने इस बार हर तरह के फल मंगवाएं हैं। सुथनी, अदरक, हल्दी से लेकर गंजी, सुथनी, सेवा केला, संतरा, नाशपाती, मौसमी आदि बिक्री के लिए उपलब्ध है।
बांस के साथ ही पीतल के सूप की भी मांग बढ़ी
पीतल सूप खरीदने के बाद भी कई लोग उपयोग के लिए बांस की कमाची से तैयार सूप की खरीदारी करते हैं। पीतल सूप व बर्तन के कारोबारियों के अनुसार पीतल का सूप 600 से 1100 रुपये प्रति किलो की दर पर बिकता है। ज्यादातर पीतल-कांसा का बर्तन मिर्जापुर व मुरादाबाद से आता है। सूप व उदरा के विक्रेता शिव कुमार ने बताया कि इस बार बाजार में अधिकांश सूप व दउरा कटिहार, मऊ व छपरा से आया है। बाहर से आने के कारण भाव में तेजी बनी हुई है। बांस का दउरा जहां फुटकर में प्रति पीस 190 रुपये बिक रहा है। वहीं, सुपली 75 रुपये पीस है।
100 से 250 रुपये में बिक रही कोसी
छठ पूजा के दौरान व्रती महिलाओं द्वारा कोसी भरी जाती है। पूजन सामग्री के साथ-साथ बाजार में पर्याप्त संख्या में कोसी उपलब्ध है। असुरन स्थित कारोबारी रवि वर्मा ने बताया कि इस बार हमने छोटी से लेकर बड़ी कोसी बनवाएं हैं। जिसकी कीमत 100 से 250 रुपये हैं। कोसी के साथ ही पूरा सेट दीया, ढकनी दिया जाता है।
फुटकर में प्रमुख फलों की कीमत
