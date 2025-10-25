Language
    Chhath Puja 2025: इंटरनेट मीडिया पर छाई छठ पूजा, गोरखपुर के घाटों पर जमकर बना रहे रील

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:55 AM (IST)

    छठ पूजा 2025 का पर्व इंटरनेट मीडिया पर छाया हुआ है। गोरखपुर के घाटों पर छठ पूजा की तैयारी कर रहे लोग रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। छठ पूजा से जुड़े रील्स सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं, जिन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। गोरखपुर के घाटों पर छठ पूजा की विशेष रौनक देखने को मिल रही है।

    राप्ती नदी के तट राजघाट पर छठ पूजा की रील बनाती माया बाजार निवासी नैना गुप्ता व हुमायुपुर निवासी मुस्कान चौधरी। पंकज श्रीवास्तव

    अरुण मुन्ना, जागरण गोरखपुर। छठ पूजा का उल्लास इंटरनेट मीडिया पर चरम पर है। रामगढ़ताल, राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट एवं श्रीराम घाट सहित विभिन्न जगहों पर युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में रील बनाकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रही हैं। शहर के आधा दर्जन से अधिक स्टूडियों में छठ पूजा के गीतों की रिकार्डिंग दशहरा के पूर्व हुई है। कलाकारों का कहना है कि लोक आस्था के महापर्व पर गीतों की खूब मांग रहती है। इनको इंटनरेट मीडिया पर देखा जा रहा है।

    शुक्रवार को अपराह्न 03:00 बजे राप्ती नदी के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर नैना गुप्ता और मुस्कान चौधरी “जोड़े फलवा” छठ गीत पर रील बनाती नजर आईं। उन्हें देखकर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। नैना ने बताया कि इस बार छठ पूजा पर पारंपरिक रील खूब ट्रेंड कर रहे हैं। उनकी जोड़ी एक दर्जन से अधिक गीतों पर रील बनाकर प्रसारित कर चुकी है। इंटरनेट मीडिया इन्फ्लुएंसर (प्रभावक) प्रिया पाठक और रीतू सिंह भी छठ पूजा की तैयारियों और पूजा-अर्चना से जुड़ी रील बनाकर प्रसारित कर रही हैं।

    उधर, शहर के विभिन्न रिकार्डिंग स्टूडियो में भी छठ गीतों की रिकार्डिंग हुई है। लोक गायक प्रभाकर शुक्ल ने रानीबाग बड़गो स्थित स्टूडियो में “केरवा ज फरेला घवधिया ओ पर सुगा मंडराए” गीत की रिकार्डिंग कराई है। वहीं पर अमृता शर्मा ने “कांच के बहगियां” और साधना चतुर्वेदी ने “होत बिनसहरे शिव जी डमरू बजावे” गीत गाया है। तारामंडल स्थित मुन्ना मिश्रा के स्टूडियो में गायक विजय दुबे ने “भइल अरघा के बेर” गीत की रिकार्डिंग की।

    स्टूडियो संचालक दिवाकर ने बताया कि छठ पूजा से जुड़े गीतों की रिकार्डिंग लगभग एक माह पहले से शुरू कर दी गई थी। कलाकारों की टीम ने इन गीतों के वीडियो भी तैयार किए हैं, जो अब यूट्यूब चैनलों पर प्रसारित हो रहे हैं। इंटरनेट मीडिया पर इस समय छठ पूजा के गीत और रील दोनों ही खूब ट्रेंड कर रहे हैं। गायक प्रभाकर ने बताया कि चार-पांच वर्ष से छठ पूजा के गीतों की मांग खूब बढ़ी है। इसमें स्थानीय कलाकार बढ़-चढ़कर भागीदारी निभा रहे हैं।