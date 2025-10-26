Chhath Puja 2025: छठ पर्व पर घर की तरफ बढ़े परदेसियों के कदम, बोगियों में खड़ा होने तक की भी जगह नहीं
छठ पूजा 2025 के अवसर पर, प्रवासी अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, जिसके कारण ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ है। ट्रेनों में खड़े होने तक की जगह नहीं है, और बस स्टेशनों पर भी यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। प्रशासन ने अतिरिक्त परिवहन व्यवस्था करके यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व पर दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों में रहने वाले पूर्वांचल व बिहार के परदेसियों के कदम घर की तरफ बढ़ चले हैं। इन राज्यों से आने वाली ट्रेनें पूरी तरह भरकर गोरखपुर पहुंच रही हैं। बाघ, मथुरा-छपरा, गोरखधाम, कोचीन, एलटीटी, बांद्रा, देहरादून, लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस ट्रेनों से लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं।
बोगियों में खड़ा होने तक की जगह नहीं बच रही। गोरखपुर से नरकटियागंज और छपरा रूट होकर बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल हो जा रही। ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। जिन यात्रियों को बिहार वाली ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही, वे बसों से रवाना हो रहे। गोरखपुर से तमकुही, पडरौना, देवरिया और महराजगंज रूट पर रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। पहले से चल रही बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। बसें यात्रियों को लेकर बिहार सीमा तक फर्राटा भर रही हैं।
गोरखपुर जंक्शन पर उतरने वाले परदेसियों के सहयोग के लिए रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस जगह-जगह तैनात हैं। जो यात्रियों को स्टेशन परिसर से बाहर निकाल रहे हैं। बिहार जाने वाली ट्रेनों में बैठने वाले यात्रियों का सहयोग भी कर रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर दी गई है। स्टेशन परिसर को ह्वीकल फ्री कर दिया गया है।
यात्रियों को सिर्फ उतारने व चढ़ाने वाले वाहनों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। वाहन चालक गेटों के सामने यात्रियों को उतार व चढ़ा सकते हैं। वाहनों को खड़ा करने की अनुमति नहीं है। निर्धारित स्टैंड में ही वाहन खड़े कराए जा रहे हैं। गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट तथा वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे।
प्लेटफार्मों पर पहुंचने के लिए रूट निर्धारित किया गया है। अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ड्राेन और वार रूम से गोरखपुर जंक्शन और यात्रियों की निगरानी की जा रही है। होल्डिंग एरिया में 30 अतिरिक्त सीसी कैमरे लगाए गए हैं। जिसकी मानीटरिंग 24 घंटे की जा रही है।
जंक्शन पर उतरते ही मन में भर जा रहा श्रद्धा का भाव
गोरखपुर जंक्शन पर उतरते ही श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा का भाव भर जा रहा है। जंक्शन पर उद्धाेषणा प्रणाली के माध्यम से ट्रेनों की अपडेट जानकारी के साथ छठ पर्व के गीत भी बज रहे हैं। जो प्लेटफार्मों पर कदम पड़ते ही दिल में उतर जा रहे हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार छठ पूजा के अवसर पर रेलवे स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण शुरू किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को त्योहार की पवित्र भावना से जोड़ना और उनके सफर को और भी सुहावना बनाना है। छठ पूजा के दौरान रेलवे स्टेशनों पर बजने वाले भक्तिपूर्ण गीत श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र माहौल का निर्माण कर रहे हैं। गोरखपुर के अलावा पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, जमालपुर, सोनपुर, नई दिल्ली, गाजियाबाद और आनंद विहार टर्मिनल, छपरा, छपरा कचहरी, सीवान, थावे, मसरख, सिधवलिया, एकमा, मैरवा, मढ़ौरा एवं गोपालगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इन गीतों से यात्रियों को अपने घर और संस्कृति की सुगंध का अनुभव हो रहा है, जिससे उनके सफर में भक्ति और उल्लास का संचार हो रहा है।
