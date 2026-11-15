गोरखपुर में छठ महापर्व: आस्था से जगमगाए घाट, आज डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे व्रती

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ रविवार को श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक उल्लास के बीच मनाया जाएगा। व्रती महिलाएं और पुरुष नदी, तालाबों व सरोवरों के तट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। इसके लिए शहर के प्रमुख घाटों पर तैयारी पूरी कर ली गई हैं। रोशनी से घाट सजाए गए हैं। पूजा वेदियों को आकर्षक रूप दिया गया है। घर से घाट तक छठ मइया के गीत गूंज रहे हैं और वातावरण भक्तिमय हो उठा है। श्रद्धालुओं की आस्था से घाट जगमगा रहे हैं।

छठ पर्व की तैयारी के बीच शनिवार को व्रतियों ने परंपरानुसार खरना किया। दिनभर उपवास रखने के बाद शाम को रसियाव-रोटी का प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे के निर्जल व्रत का संकल्प लिया। अब रविवार को दिनभर निराहार और निर्जल रहकर व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ चार दिवसीय अनुष्ठान का समापन होगा।

राजघाट, शंकरघाट तकिया, डोमिनगढ़, रामगढ़ ताल, महेसरा ताल, गोरखनाथ मंदिर, मानसरोवर मंदिर, विष्णु मंदिर असुरन, खैरया पोखरा, शाहपुर और जगन्नाथपुर सहित विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने घाटों की सफाई कर पूजा स्थलों को सजाया और वेदियों को अंतिम रूप दिया। कई स्थानों पर अस्थायी तालाब भी तैयार किए गए हैं।