गोरखपुर में 25 लाख की लागत से छठ घाट का निर्माण शुरू, मुक्ति धाम का भी जल्द होगा निर्माण

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सांसद विजय कुमार दूबे ने छोटी गंडक के सोहसा-दुबौली घाट पर छठ घाट के निर्माण का शुभारंभ किया। क्षेत्रीय लोगों के सामने उन्होंने घोषणा की कि शीघ्र ही नदी के पूर्वी तट पर मुक्तिधाम का भी निर्माण कराया जाएगा।

समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि 25 लाख की लागत से छठ घाट का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य आज शुरू हुआ है। प्रयास होगा कि एक माह के अंदर इसका निर्माण पूर्ण कर दिया जाए। जिस दिन इसका लोकार्पण होगा उसी दिन मुक्तिधाम निर्माण की भी आधारशिला रख दी जाएगी।

उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि समाज का कोई भी वर्ग विकास कार्य से अछूता नहीं रहेगा। जो भी योजनाएं चल रही उसका लाभ पात्रों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।