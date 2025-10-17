CBSE Board Update: सीबीएसई बोर्ड ने की सख्ती, नियमित छात्र ही दे सकेंगे परीक्षा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बोर्ड परीक्षा में अनुशासन और नियमितता सुनिश्चित कराने को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित उपस्थिति से कम रहने पर विद्यार्थियों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सीबीएसई ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को इस नियम की जानकारी दें, ताकि किसी को अंतिम समय में परेशानी न हो। बोर्ड ने यह भी कहा है कि उसकी टीम किसी भी समय स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण कर सकती है। यदि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपस्थिति रजिस्टर अधूरा है या विद्यार्थी नियमित रूप से स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें ‘डमी परीक्षार्थी’ माना जा सकता है। ऐसे मामलों में विद्यालय की मान्यता तक रद्द की जा सकती है और छात्र परीक्षा से वंचित हो सकते हैं।

बोर्ड ने एक बार विद्यालयों को निर्देश देकर स्पष्ट किया है कि केवल गंभीर कारणों जैसे दीर्घकालिक बीमारी, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में भागीदारी, या अन्य प्रमाणित परिस्थितियों में ही उपस्थिति में छूट दी जा सकती है। इन स्थितियों में विद्यार्थियों को समय पर प्रमाणपत्र और दस्तावेज जमा करने होंगे।