Captain Anshuman Singh: गोरखपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा बलिदानी अंशुमान का पार्थिव, कृषि मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

Captain Anshuman Singh बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव गोरखपुर एयपरपोर्ट पर पहुंच गया है। बलिदानी का पार्थिव गुरुवार को ही आने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं आ सका और आज यानि शुक्रवार को पहुंचा। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद मंत्रियों ने श्रद्धांजलि दी। उधर पैतृक गांव में लोग दर्शन के लिए बेचैन हैं। भारी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं।

गोरखपुर से रवाना हुआ बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह का पार्थिव। -जागरण

