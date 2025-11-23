कैमरा मैन बन तिलक में पहुंचा युवक, फिर देखते-ही-देखते कर दिया ये बड़ा कांड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तिलक समारोह में कैमरा बनकर पहुंचा चोर गहने और नकदी से भरा लड़की पक्ष का बैग उठाकर फरार हो गया। घटना के बाद जब सीसी कैमरा फुटेज देखा गया तो चोर की हरकत साफ-साफ दर्ज मिली। गोरखनाथ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।

चित्रगुप्त नगर, वृंदावन कालोनी निवासी शौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि उनके भाई शिशिर श्रीवास्तव का तिलक समारोह शुक्रवार रात प्रगति लान में चल रहा था।

स्टेज पर तिलक की रस्म के बाद लड़की पक्ष से मिले गहने और नकदी एक बैग में रखकर परिवार ने पास ही रखा था। समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए एक अज्ञात युवक लान में दाखिल हुआ। खुद को कैमरा बता सीधा स्टेज की ओर बढ़ा। मौका देखकर उसने बैग उठाया और बिना किसी को शक हुए चुपचाप बाहर निकल गया।