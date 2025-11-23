Language
    कैमरा मैन बन तिलक में पहुंचा युवक, फिर देखते-ही-देखते कर दिया ये बड़ा कांड

    By Satish Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:33 AM (IST)

    तिलक समारोह में कैमरे वाला बनकर आए एक चोर ने गहने और नकदी से भरा लड़की पक्ष का बैग उठाकर चोरी कर लिया। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में चोर की हरकत साफ दिखाई दी। गोरखनाथ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपित की तलाश जारी है। 

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तिलक समारोह में कैमरा बनकर पहुंचा चोर गहने और नकदी से भरा लड़की पक्ष का बैग उठाकर फरार हो गया। घटना के बाद जब सीसी कैमरा फुटेज देखा गया तो चोर की हरकत साफ-साफ दर्ज मिली। गोरखनाथ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।
    चित्रगुप्त नगर, वृंदावन कालोनी निवासी शौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि उनके भाई शिशिर श्रीवास्तव का तिलक समारोह शुक्रवार रात प्रगति लान में चल रहा था।

    स्टेज पर तिलक की रस्म के बाद लड़की पक्ष से मिले गहने और नकदी एक बैग में रखकर परिवार ने पास ही रखा था। समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाते हुए एक अज्ञात युवक लान में दाखिल हुआ। खुद को कैमरा बता सीधा स्टेज की ओर बढ़ा। मौका देखकर उसने बैग उठाया और बिना किसी को शक हुए चुपचाप बाहर निकल गया।

    सीसीटीवी में हुआ कैद

    समारोह में मौजूद लोग जब तिलक के सामान को समेटने लगे तो बैग गायब था। सीसी कैमरा फुटेज चेक करने पर एक युवक बैग उठाकर बाहर निकलते हुए दिखा। पीड़ित परिवार के अनुसार बैग में लाखों के गहने और करीब डेढ़ लाख रुपये नकद रखे थे। सीओ गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है।