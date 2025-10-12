Language
    रेलवे का बड़ा फैसला: गोरखपुर समेत कई शहरों में बनेगी बाईपास रेल लाइन, लोड होगा कम और बढ़ेंगी यात्री ट्रेन

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 12:06 PM (IST)

    गोरखपुर कैंट, देवरिया, कप्तानगंज, घुघली, सिवान और छपरा में बाईपास रेल लाइनें बनेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने 15 बाईपास रेल लाइनों के लिए सर्वे शुरू किया है। गोरखपुर जंक्शन बाईपास रेल लाइन की डीपीआर तैयार है। बाईपास लाइन बनने से ट्रेनों का लोड कम होगा और अधिक यात्री ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। अधिकतर मालगाड़ियाँ बाईपास से चलेंगी।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। गोरखपुर कैंट, देवरिया, कप्तानगंज, घुघली, सिवान और छपरा में भी बाईपास रेल लाइन बनेगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने 15 बाईपास रेल लाइनों के लिए सर्वे शुरू करा दिया है। जिसमें नई बाइपास लाइन देवरिया भी शामिल है। गोरखपुर शहर के बाहर मगहर से सरदारनगर तक लगभग 35 किमी गोरखपुर जंक्शन बाईपास रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार हो गया है।

    डीपीआर पर रेलवे बोर्ड की मुहर लगते ही निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। बाईपास रेल लाइन सहजनवां-दाेहरीघाट नई रेल लाइन से होकर गुजरेगी। छपरा-गोंडा रूट पर चलने वाली मालगाड़ियां गोरखपुर जंक्शन न आकर बाईपास लाइन होते हुए सरदारनगर से सीधे मगहर होते हुए गोंडा पहुंच जाएंगी।

     

    सर्वे का कार्य शुरू, गोरखपुर जंक्शन बाईपास का तैयार हो चुका है डीपीआर


    जानकारों के अनुसार ट्रेनों के निर्बाध संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी-गोंडा-गोरखपुर-छपरा मुख्य रेलमार्ग के अलावा साइड लाइन पर पड़ने वाले सभी छोटे-बड़े शहरों के बाहर से भी बाईपास रेल लाइनें बनाई जाएंगी। नई बाइपास रेल लाइनें न सिर्फ ट्रेनों की गति और समय पालन को दुरुस्त करेंगे, बल्कि पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रैक क्षमता भी बढ़ाएंगी। गोरखपुर समेत सभी स्टेशनों पर ट्रेनों का लोड कम होगा। मालगाड़ियों का संचालन रनथ्रू (बिना रुके) हो सकेगा। यात्रियों की मांग के अनुसार अधिक से अधिक यात्री ट्रेनें चलाई जा सकेंगी।

     

    पूर्वोत्तर रेलवे में स्वीकृत बाईपास रेल लाइनें

     

    • गोरखपुर जंक्शन मगहर-सरदारनगर बाईपास रेल लाइन 35 किमी
    • गोरखपुर कैंट बाईपास वाई कनेक्शन-कुसम्ही से उनौला के बीच 12 किमी
    • कप्तानगंज बाईपास लाइन- लक्ष्मीगंज से घुघली के बीच 08.50 किमी
    • घुघली बाईपास रेल लाइन वाई कनेक्शन- 02 किमी
    • सहजनवां-दोहरीघाट नई रेललाइन पर मगहर वाई कनेक्शन लाइन
    • मनकापुर-मनकापुर-झिलाही-टिकरी वाई कनेक्शन नई रेल लाइन
    • इंदारा बाईपास लाइन- किड़िहरापुर-रतनपुरा के बीच 16 किमी
    • औड़िहार बाईपास- सादात से सैदपुर भितरी के बीच 20 किमी
    • मऊ बाईपास- खुरहट से पिपरीडीह के बीच 15 किमी
    • वाराणसी जंक्शन बाईपास- सारनाथ से हरदत्तपुर के बीच 32 किमी
    • डालीगंज बाईपास- बादशाहनगर से महिबुल्लापुर के बीच 06 किमी
    • लालकुआं बाईपास- हल्दीरोड से पंतनगर के बीच 07 किमी
    • सीतापुर वाई कनेक्शन- सीतापुर सिटी से बहराइच के बीच 99 किमी
    • सिवान बाईपास- जिरादेई से अमलोरी के बीच 11.75 किमी
    • छपरा बाईपास- टेकनिवास से छपरा ग्रामीण के बीच 12 किमी

     

    मालगाड़ियों के लिए समस्त शहरों के बाहर से होकर गुजरेंगी नई रेल लाइनें

     


    बाईपास रेल लाइनों पर अधिकतर मालगाड़ियां ही चलाई जाएंगी। मुख्य रेलमार्गों पर स्टेशनों से होकर सिर्फ यात्री ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। ब्लाक के दौरान विशेष परिस्थिति में यात्री ट्रेनों के लिए बाईपास रेल लाइन का उपयोग किया जा सकेगा। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं होगा। ब्लाक के दौरान भी ट्रेनें चलती रहेंगी। गोरखपुर से नरकटियागंज, देवरिया, छपरा और लखनऊ रूट पर ट्रेनों का संचालन हो सकेगा।