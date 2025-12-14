माघ मेला में जाने के लिए श्रद्धालु बुक करा सकेंगे बस, रोडवेज ने शुरू की व्यापक तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज की ओर से बसों की अग्रिम बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। रोडवेज प्रशासन की ओर से जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क करके श्रद्धालु अपने लिए बसों की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि पहले से बुक की गई बसों को श्रद्धालुओं की ओर से निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसकी दूरी स्थानीय बस स्टॉप से पांच किलोमीटर क्षेत्र में निर्धारित होगी। परिवहन निगम की ओर से माघ मेला के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से 450 अतिरिक्त बसों का संचालन कराने का निर्णय लिया गया है। जनपद में कुल 22 स्थानों से परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें खजनी, सिकरीगंज, गोला, उरुवा, बेलघाट सहित अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

अधिकारियों का कहना है कि इन स्थानों पर निर्धारित समय पर बसें खड़ी रहेंगी, जिससे श्रद्धालु सीधे वहीं से प्रयागराज की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा 13 जनवरी से उपलब्ध कराई जाएगी।