माघ मेला में जाने के लिए श्रद्धालु बुक करा सकेंगे बस, रोडवेज ने शुरू की व्यापक तैयारी
गोरखपुर से माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रोडवेज ने बस बुकिंग की सुविधा शुरू की है। श्रद्धालु अब गोरखपुर से माघ मेला के लिए बस बुक कर सकेंगे, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला जाने वाले श्रद्धालुओं को रोडवेज की ओर से बसों की अग्रिम बुकिंग की सुविधा दी जाएगी। रोडवेज प्रशासन की ओर से जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए जाएंगे। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से संपर्क करके श्रद्धालु अपने लिए बसों की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं।
रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि पहले से बुक की गई बसों को श्रद्धालुओं की ओर से निर्धारित स्थान तक पहुंचाया जाएगा। इसकी दूरी स्थानीय बस स्टॉप से पांच किलोमीटर क्षेत्र में निर्धारित होगी।
परिवहन निगम की ओर से माघ मेला के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से 450 अतिरिक्त बसों का संचालन कराने का निर्णय लिया गया है। जनपद में कुल 22 स्थानों से परिवहन निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें खजनी, सिकरीगंज, गोला, उरुवा, बेलघाट सहित अन्य दूर-दराज के क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
अधिकारियों का कहना है कि इन स्थानों पर निर्धारित समय पर बसें खड़ी रहेंगी, जिससे श्रद्धालु सीधे वहीं से प्रयागराज की यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा 13 जनवरी से उपलब्ध कराई जाएगी।
52 सीटों वाली बस के लिए यदि 50 यात्रियों की बुकिंग होती है, तो श्रद्धालुओं के नजदीकी चौराहे या निर्धारित स्थान तक बस भेजी जाएगी।
इसके लिए श्रद्धालु एआरएम कार्यालय पर पहुंचकर प्री-बुकिंग करा सकते हैं। यात्रा की तिथि तय होने पर उसी दिन बस को संबंधित स्थान पर भेज दिया जाएगा।
परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बुकिंग और जानकारी के लिए जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। इसके माध्यम से श्रद्धालु बसों की उपलब्धता, समय-सारिणी और बुकिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
माघ मेला में जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएंगी।
