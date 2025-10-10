करोड़ों के अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, दो बार नोटिस के बाद भी नहीं किया खाली तो निगम ने चलाया पीला पंजा



जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गुलरिहा वार्ड के पतरका टोला इलाके में नगर निगम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला कर करोड़ों की संपत्ति को कब्जे से मुक्त कराया। यहां कुछ लोगों ने करीब एक हेक्टेयर 300 एयर (करीब 248 डिसमिल) भूमि पर कब्जा कर मकान आदि बना लिया था। दो बार नोटिस दिए जाने के बावजूद इसे खाली नहीं किया गया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाकर अपना कब्जा ले लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



गुलरिहा टोला पतरका स्थित आराजी नंबर 294 रकवा 75 डिसमिल जमीन पर गांव के ही लालमन और उसके लड़के मानिक, बाबूराम एवं पोते राजेश, अनुराग व मुकुल द्वारा नगर निगम की भूमि पर कब्जा कर मकान, टिन शेड डाल लिया और पेड़ लगा दिया गया था। कुछ दिन पहले निगम की टीम द्वारा जमीन चिह्नित कर चारों तरफ से पीलर खड़ा कर कंटीले तार लगा दिया था।

नगर निगम ने दो बार नोटिस देकर कब्जा हटाने की बात कही थी लेकिन मई 2025 में आरोपितों ने पिलर उखाड़कर फेंक दिया। जिस पर पिपराइच पुलिस ने राजस्व निरीक्षक अनिल सिंह की तहरीर पर लालमन समेत परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया था। नोटिस के बावजूद इसे खाली नहीं किया जा रहा था। बृहस्पतिवार को नगर निगम की टीम ने भारी पुलिस फोर्स के साथ निर्मित अवैध मकान को ध्वस्त कर भूमि को कब्जे में ले लिया।

मौके पर ये रहे मौजूद

इस दौरान एसपी नार्थ जीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक पिपराइच अतुल कुमार श्रीवास्तव, नगर निगम तहसीलदार बीएन उपाध्याय, नायब तहसीलदार सतीशचंद श्रीवास्तव, नगर निगम निरीक्षक सुनील सिंह, राजस्व निरीक्षक राहुल यादव, एवं प्रवर्तन दल सहित एक कंपनी पीएसी के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर जमीन खाली कराया।