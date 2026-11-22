जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर छह दिसंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बसपा नेताओं ने ताकत लगा दी है। पार्टी इस बार अपनी पूर्व में आयोजित सभी रैलियों के रिकार्ड तोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इसके लिए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वहीं, आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश और उनके जनाधार का आकलन भी तेज कर दिया है।

बसपा से जुड़े लोगों का कहना है कि छह दिसंबर के आयोजन को लेकर लगातार बैठकें की जा रही हैं। आयोजन में कोई कमी न रह जाए। इसकी तैयारियों को लेकर रविवार को बसपा जिला कार्यालय पर पूर्वाह्न 11 बजे से कार्यकर्ता समीक्षा बैठक की जाएगी।

इसमें मुख्य मंडल प्रभारी (गोरखपुर- बस्ती) मंडल डा. मदन राम उपस्थित रहेंगे। इसमें अभी तक तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनभागीदारी और लखनऊ पहुंचने की व्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों से अधिकतम संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।