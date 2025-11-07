Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिना पास के वार्डों में प्रवेश पर रोक, कुत्तों के आतंक से रोगियों को बचाने के लिए गार्डों को दिए गए ये निर्देश

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:28 PM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की दलाली रोकने के लिए कॉलेज प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। भर्ती के समय ही दो पास जारी होंगे, बिना पास के वार्ड में प्रवेश नहीं मिलेगा। कुत्तों के आतंक से बचाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखा गया है। प्राचार्य ने कर्मचारियों को दलालों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिना पास के वार्डों में प्रवेश पर रोक।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रोगियों की दलाली पर अंकुश लगाने के लिए कालेज प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। रोगी के भर्ती होने के समय ही दो पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के कोई भी व्यक्ति वार्डों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही कुत्तों को पकड़ने के लिए कालेज प्रशासन ने नगर निगम को पत्र भेजा है, ताकि उनका बंध्याकरण व टीकाकरण किया जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोगियों की दलाली में शामिल एंबुलेंस माफिया की बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास सक्रियता और ओपीडी में कुत्तों के आतंक पर दैनिक जागरण ने शुक्रवार के अंक में दलालों का धंधा फिर शुरू, निजी अस्पताल पहुंचा रहे बीआरडी में भर्ती रोगी शीर्षक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

    इसका संज्ञान लेते हुए प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने ट्रामा सेंटर से लेकर प्राइवेट वार्ड, गायनी, आर्थो, मेडिसिन ओपीडी समेत पूरे नेहरू अस्पताल का शुक्रवार को निरीक्षण किया।

    उन्होंने ट्रामा सेंटर में स्टाफ नर्सों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि रोगी जब भर्ती किया जाएं तो उसी समय तीमारदारों को दो पास दे दिया जाए। बिना पास के किसी वार्ड में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

    कर्मचारियों को उन्होंने हिदायत दी कि यदि दलालों से किसी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारियों व गार्डों को दलालों पर नजर रखने का निर्देश दिया।

    साथ ही कुत्तों के आतंक से रोगियों व तीमारदारों को बचाने के लिए नगर निगम को पत्र लिखने के साथ ही गार्डों को हिदायत दी कि यदि वे गेट पर अनुपस्थित पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी गेट से कुत्ता या गाय अस्पताल में घुसने न पाएं।