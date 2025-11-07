बिना पास के वार्डों में प्रवेश पर रोक, कुत्तों के आतंक से रोगियों को बचाने के लिए गार्डों को दिए गए ये निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रोगियों की दलाली पर अंकुश लगाने के लिए कालेज प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। रोगी के भर्ती होने के समय ही दो पास जारी किए जाएंगे। बिना पास के कोई भी व्यक्ति वार्डों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। साथ ही कुत्तों को पकड़ने के लिए कालेज प्रशासन ने नगर निगम को पत्र भेजा है, ताकि उनका बंध्याकरण व टीकाकरण किया जा सके।

रोगियों की दलाली में शामिल एंबुलेंस माफिया की बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आसपास सक्रियता और ओपीडी में कुत्तों के आतंक पर दैनिक जागरण ने शुक्रवार के अंक में दलालों का धंधा फिर शुरू, निजी अस्पताल पहुंचा रहे बीआरडी में भर्ती रोगी शीर्षक खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी।

इसका संज्ञान लेते हुए प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने ट्रामा सेंटर से लेकर प्राइवेट वार्ड, गायनी, आर्थो, मेडिसिन ओपीडी समेत पूरे नेहरू अस्पताल का शुक्रवार को निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रामा सेंटर में स्टाफ नर्सों व कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि रोगी जब भर्ती किया जाएं तो उसी समय तीमारदारों को दो पास दे दिया जाए। बिना पास के किसी वार्ड में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।