गोरखपुर BRD परिसर में सख्ती, गश्त कर पुलिस ने सात एंबुलेंस को पकड़कर किया सीज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज परिसर में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद दिन में बीआरडी प्रशासन तो रात 10 बजे के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। भ्रमण करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की और उनके नाम व मोबाइल फोन नंबर नोट किए। इस दौरान परिसर के अंदर इधर-उधर चोरी से खड़े किए गए सात एंबुलेंस को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में चालक के नहीं आने पर सभी वाहनों को थाने ले जाकर सीज कर दिया।

बीआरडी मेडिकल कालेज से हायर सेंटर रेफर हुए महराजगंज श्यामदेउरवा थाना के परतावल निवासी डिम्पल उर्फ अभिषेक मद्धेशिया को दलाल निजी अस्पताल उठा ले गए थे। यहां पर लाखो रूपये जमा कराकर इलाज शुरू हुआ लेकिन रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। स्वजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे।

सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस की पूछताछ में स्वजन ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद अभिषेक की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद संचालक और कर्मचारी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। चिलुआताल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सिपुर्द कर दिया।

इसके बाद जागरण ने पड़ताल करते हुए 15 अक्टूबर के अंक में ''''बीआरडी में सक्रिय हुए माफिया, रात के अंधेरे में आटो से पार कर रहे रोगी'''' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। बताया कि मेडिकल कालेज और पुलिस की लापरवाही से रोगी माफिया फिर सक्रिय हो गए है। रात के समय ट्रामा सेंटर के सामने खड़े होकर रोगीयों के स्वजन को बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल भेज रहे है।