Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर BRD परिसर में सख्ती, गश्त कर पुलिस ने सात एंबुलेंस को पकड़कर किया सीज

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:16 AM (IST)

    गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। जागरण में प्रकाशित खबर के बाद प्रशासन सख्त हुआ। पुलिस ने संदिग्धों से पूछताछ की और अवैध रूप से खड़े सात एंबुलेंस जब्त किए। एक मरीज की निजी अस्पताल में मौत के बाद माफियाओं के सक्रिय होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण की खबर का संज्ञान लेने के बाद रात में सतर्क हुई गुलरिहा की मेडिकल चौकी पुलिस

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज परिसर में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेने के बाद दिन में बीआरडी प्रशासन तो रात 10 बजे के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। भ्रमण करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की और उनके नाम व मोबाइल फोन नंबर नोट किए। इस दौरान परिसर के अंदर इधर-उधर चोरी से खड़े किए गए सात एंबुलेंस को पुलिस ने पकड़ा। पूछताछ में चालक के नहीं आने पर सभी वाहनों को थाने ले जाकर सीज कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीआरडी मेडिकल कालेज से हायर सेंटर रेफर हुए महराजगंज श्यामदेउरवा थाना के परतावल निवासी डिम्पल उर्फ अभिषेक मद्धेशिया को दलाल निजी अस्पताल उठा ले गए थे। यहां पर लाखो रूपये जमा कराकर इलाज शुरू हुआ लेकिन रविवार की देर शाम उसकी मौत हो गई। स्वजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे।

    सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस की पूछताछ में स्वजन ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद अभिषेक की तबियत बिगड़ गई। इसके बाद संचालक और कर्मचारी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। चिलुआताल थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सिपुर्द कर दिया।

    इसके बाद जागरण ने पड़ताल करते हुए 15 अक्टूबर के अंक में ''''बीआरडी में सक्रिय हुए माफिया, रात के अंधेरे में आटो से पार कर रहे रोगी'''' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। बताया कि मेडिकल कालेज और पुलिस की लापरवाही से रोगी माफिया फिर सक्रिय हो गए है। रात के समय ट्रामा सेंटर के सामने खड़े होकर रोगीयों के स्वजन को बहला-फुसलाकर निजी अस्पताल भेज रहे है।

    यह भी पढ़ें- बीआरडी में सक्रिय हुए माफिया, रात के अंधेरे में ऑटो से पार कर रहे रोगी

    इसके अलावा दिन के समय बीआरडी में तैनात सुरक्षा गार्ड परिसर में आने-जाने वाले वाहनों की बिना जांच किए छोड़ दे रहे है। इसका संज्ञान लेते हुए बुधवार को सुबह के समय सुरक्षा गार्डो ने जांच की। मुख्य गेट से आने-जाने वाले वाहनों की जांच की। लेकिन, सिर्फ गाड़ी का नंबर नोट कर छोड़ दिए। जबकि नियमानुसार उन्हें रोगी का नाम और डिस्चार्ज होकर जा रहा है या किसी निजी अस्पताल में, यह नहीं नोट किया गया।

    वहीं रात में पुलिस ने गश्त करते हुए बड़ी कार्रवाई की। मेडिकल चौकी प्रभारी विकास मिश्रा ने बताया कि परिसर में घूम रहे संदिग्धो से पूछताछ की गई। कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घूमते हुए चोरी से खड़े सात एंबुलेंस को पकड़ा। पूछताछ के लिए बुलाने पर चालक मौके से फरार हो गए। सभी एंबुलेंस को थाने ले जाकर सीज कर दिया गया है।