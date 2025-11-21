Language
    गोरखपुर में आग का तांडव: गीडा ब्रान आयल फैक्ट्री में 14 घंटे बाद भी लपटें बेकाबू, 200 दमकल गाड़ियां मौके पर तैनात

    By Satish Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 07:06 PM (IST)

    गोरखपुर के गीडा स्थित ब्रान आयल फैक्ट्री में सुबह भीषण आग लग गई। केमिकल पाइप लाइन में लगी आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू रही। टैंक फटने की आशंका से आसपास का इलाका खाली करा दिया गया। करीब 200 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

    Hero Image

    केमिकल पाइप लाइन से उठी आग, टैंक फटने का खतरा, खाली कराया गया इलाका। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीडा सेक्टर-15 की रूंगटा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड की ब्रान आयल फैक्ट्री शुक्रवार भोर में अचानक आग की लपटों में घिर गई। केमिकल पाइप लाइन में भड़की आग इतनी भीषण साबित हुई कि खबर लिखे जाने तक भी उस पर काबू नहीं पाया जा सका। धुएं का गुबार सुबह से लेकर देर शाम तक आसमान में छाया रहा। प्रशासन ने टैंक फटने की आशंका को देखते हुए आसपास का पूरा इलाका खाली करा दिया है। मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भोर करीब चार बजे फैक्ट्री परिसर में अचानक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद पाइप लाइन के ऊपरी और निचले हिस्सों से आग की लपटें निकलने लगीं। कुछ ही मिनटों में पूरा सेक्शन धधक उठा। फैक्ट्री कर्मी अंदर लगे फायर सिस्टम के बूते शुरुआती प्रयास में जुटे, मगर सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। अंदर मौजूद केमिकल और पाइप लाइन की गर्मी ने आग को और विकराल कर दिया। स्थानीय दमकलों के पहुंचते-पहुंचते आग काफी फैल चुकी थी। देवरिया, बस्ती और संतकबीर नगर से भी फायर टेंडर बुलाए गए।

    इंडियन आयल, एचपी गैस भराई संयंत्र और गीडा की अन्य फैक्ट्रियों की दमकल गाड़ियां भी लगाई गईं, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि लगातार पानी फेंकने के बाद भी पाइप लाइन ठंडी नहीं हो सकी। स्थिति अनियंत्रित होने पर गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ व देवीपाटन रेंज की करीब 200 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि आग मुख्य स्टोरेज टैंक से जुड़ी पाइप तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से विस्फोट का खतरा बना हुआ है। इंजीनियरों की सलाह पर टैंक को ठंडा करने के लिए उस पर लगातार पानी डाला जा रहा है।

    भावी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के पूरे क्षेत्र को खाली करा दिया है। फैक्ट्री के दोनों तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एडीजी अशोक मुथा जैन, मंडलायुक्त अनिल ढींगरा, डीआइजी डा. एस. चन्नप्पा, डीएम दीपक मीणा, एसपी सिटी अभिनव त्यागी, गीडा सीईओ अनुज मलिक सहित तमाम अधिकारी सुबह से घटनास्थल पर मौजूद रहे और राहत-बचाव पर नजर बनाए हुए हैं। फैक्ट्री मालिक राजेश रूंगटा का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का वास्तविक आकलन हो सकेगा। डीएम दीपक मीणा ने आग की वजहों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।