UP News: भाजपा विधायक ने कहा, पांच करोड़ में दिया गया मेरी हत्या का ठेका, आरोपी ने किया पलटवार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे व कैंपियरगंज से भाजपा विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपनी जान को खतरा बताया है। दैनिक जागरण से बातचीत में उन्होंने कहा कि पांच करोड़ रुपये में मेरी हत्या का ठेका दिया गया है। एक करोड़ चंदा जुटा लिया गया है। साजिशकर्ताओं के बारे में पुलिस को बताने के बावजूद 10 दिन में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए मुझे मीडिया में आना पड़ा।

गुरुवार देर शाम डीएम और एसएसपी ने संयुक्त बयान जारी कर बताया कि विधायक ने भाजपा की जिला पंचायत सदस्य सरोज देवी के बेटे राजीव रंजन चौधरी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में लगी हैं।

#WATCH | Lucknow, UP: Fateh Bahadur Singh, BJP leader says, "...I got to know from a person who stays opposite my house, a few people came to his house asking for funds and that they have collected around Rs 1 crore. After that, I wrote to the local administration and CM. It has… pic.twitter.com/69jycI7kNH