गोरखपुर में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन, सीएम योगी और पंकज चौधरी की अगुवाई में शुरू हो रही पदयात्रा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा शुरू होने जा रही है।

महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा पदयात्रा से ठीक पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज (एमपीआईसी) के मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं और आम जनता को संबोधित कर रहे हैं। जनसभा समाप्त होते ही यहीं से पदयात्रा का शुभारंभ होगा।