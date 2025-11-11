Language
    गोरखपुर से तीन जनवरी को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, टिकटों की बुकिंग शुरू

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:21 AM (IST)

    गोरखपुर से 3 जनवरी को भारत गौरव ट्रेन शुरू होगी, जिसके लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। यह विशेष ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा और देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों को घूमने का अवसर मिलेगा। इच्छुक यात्री अब टिकट बुक कर सकते हैं।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर से तीन जनवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के अधीन चलने वाली यह ट्रेन 11 रात एवं 12 दिन की यात्रा में 14 जनवरी तक तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, ट्रेन में यात्रियों के चढ़ने व उतरने के लिए गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर स्टेशन निर्धारित है। इस ट्रेन में 767 बर्थ उपलब्ध हैं। जिसमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 49 सीटें, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 70 सीटें एवं शयनयान श्रेणी में 648 सीटें शामिल हैं।

    यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नाश्ता एवं दोपहर तथा रात्रि का शाकाहारी भोजन की व्यवस्था रहेगी। स्थानीय यात्राएं बसों से पूरी कराई जाएंगी। टिकटों की बुकिंग शुरू है। आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।