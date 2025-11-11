गोरखपुर से तीन जनवरी को चलेगी भारत गौरव ट्रेन, टिकटों की बुकिंग शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर से तीन जनवरी को भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के अधीन चलने वाली यह ट्रेन 11 रात एवं 12 दिन की यात्रा में 14 जनवरी तक तिरुपति बालाजी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर (रामेश्वरम), मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी दर्शन, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, ट्रेन में यात्रियों के चढ़ने व उतरने के लिए गोरखपुर, मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ललितपुर स्टेशन निर्धारित है। इस ट्रेन में 767 बर्थ उपलब्ध हैं। जिसमें वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 49 सीटें, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 70 सीटें एवं शयनयान श्रेणी में 648 सीटें शामिल हैं।