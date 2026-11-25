जागरण संवाददाता, बांसगांव, (गोरखपुर)। क्षेत्र के विशुनपुर गांव में घर के दरवाजे पर खेल रहा तीन वर्षीय बालक लापता हो गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर पिता ने अपने साढ़ू पर बेटे का अपहरण की आशंका जताते हुए बांसगांव पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है।

विशुनपुर निवासी धर्मेंद्र प्रजापति पुत्र शंकर प्रजापति का तीन वर्षीय बेटा आदर्श 24 नवंबर को दोपहर तीन बजे घर के दरवाजे पर खेल रहा था। इसी दौरान अचानक वह लापता हो गया। स्वजन ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला।