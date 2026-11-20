जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों में शामिल नर और मादा अब चिड़ियाघर में एक ही बाड़े में रह रहे हैं। एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे दोनों भेड़ियों का व्यवहार भी सामान्य नजर आ रहा है। चिड़ियाघर प्रशासन के लिए यह बदलाव राहत देने वाला है। माना जा रहा है कि अनुकूल माहौल मिलने के बाद इनके कुनबे में भी वृद्धि हो सकती है।

बहराइच से रेस्क्यू किए गए नर भेड़िये को 29 अगस्त 2024 को शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान (चिड़ियाघर) लाया गया था। इसके बाद मादा भेड़िया को 10 सितंबर 2024 को यहां लाया गया। शुरुआत में दोनों को अलग-अलग बाड़ों में रखा गया था। नए वातावरण और मौसम के अनुकूल होने में इन्हें समय लगा।

शुरुआती दिनों में नर भेड़िया काफी बेचैन रहता था। वह अपने बाड़े में लगातार चक्कर लगाता था। उसकी चाल ऐसी होती थी कि बाड़े में चलते-चलते उसने अंग्रेजी के आठ (8) जैसी आकृति बना दी थी। उसकी इस गतिविधि को देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी भी हैरान रहते थे।

धीरे-धीरे दोनों भेड़िये यहां के वातावरण में अभ्यस्त हो गए। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने उन्हें एक ही बाड़े में रखने का निर्णय लिया। अब दोनों साथ रह रहे हैं और उनके बीच किसी तरह के तनाव की स्थिति नहीं दिख रही है। दोनों का एक साथ रहना उनके व्यवहार और अनुकूलन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।