जागरण संवाददाता, देहरादून। दून चिड़ियाघर आने वाले वन्यजीव प्रेमियों के लिए गुरुवार से नया आकर्षण जुड़ने जा रहा है। चिड़ियाघर में लाया गया सफेद बाघ 'तेजस' अब आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध होगा।

वन मंत्री इसके विशेष बाड़े का उद्घाटन करेंगे। करीब ढाई वर्ष का तेजस अपनी नीली आंखों और सफेद शरीर पर काली धारियों के कारण खास पहचान रखता है।

28 सितंबर को देहरादून लाया गया था ग्वालियर

तेजस को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गांधी जूलाजिकल पार्क से 28 सितंबर को देहरादून लाया गया था। उत्तराखंड वन विभाग के प्रयासों के बाद केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडए) ने वन्यजीव आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत इसे लाने की अनुमति दी थी।

इसके बदले देहरादून चिड़ियाघर के करीब पांच वर्षीय रायल बंगाल टाइगर भोला को ग्वालियर भेजा गया। तेजस ने ग्वालियर से देहरादून तक करीब 556 किलोमीटर का सफर विशेष रेस्क्यू वाहन से तय किया। उसके साथ पशु चिकित्सकों और वन विभाग के अधिकारियों समेत 13 सदस्यीय टीम मौजूद रही।