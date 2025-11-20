आयुष्मान योजना के पात्र इंप्लांट खरीदकर करवा रहे ऑपरेशन, 14 दिन इंतजार के उठाया यह कदम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बीआरडी मेडिकल कालेज में आयुष्मान भारत योजना की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। दावा किया जाता है कि आयुष्मान कार्डधारकों को निश्शुल्क उपचार और आपरेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन हकीकत यह है कि आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती पात्र रोगियों को भी इंप्लांट खरीदकर आपरेशन करवाना पड़ रहा है।

जिनके पास रुपये नहीं हैं, वे वार्ड में हफ्तों से भर्ती होने के बावजूद इंप्लांट के इंतजार में हैं। इंप्लांट उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने आपूर्ति बंद कर दी है। आयुष्मान योजना के पात्र रोगी भी उपचार के लिए रुपये खर्च करने को मजबूर हैं, जबकि योजना का मूल उद्देश्य जरूरतमंद रोगियों को निश्शुल्क उपचार उपलब्ध कराना है। इसे लेकर वार्ड में भर्ती रोगियों में नाराजगी है।

वार्ड में भर्ती देवरिया जिले के गौरी बाजार निवासी कमलेश इसके ताजा उदाहरण हैं। तीन नवंबर को सड़क दुर्घटना में उनका बायां पैर टूट गया। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल में इंप्लांट उपलब्ध नहीं हुआ। 14 दिनों तक इंतजार करने के बाद उन्होंने 17 नवंबर को आयुष्मान रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया और बाहर से इंप्लांट खरीदकर आपरेशन करवाया।

तमकुही राज निवासी राजेंद्र का भी यही हाल हुआ। तीन नवंबर से वार्ड नंबर तीन के बेड नंबर एक पर भर्ती राजेंद्र के दाएं पैर का पंजा टूटा हुआ था। आयुष्मान से रजिस्ट्रेशन होने के बाद उन्हें भी इंप्लांट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कई दिनों तक इंतजार के बाद कोई व्यवस्था नहीं हुई। मजबूरी में 13 नवंबर को उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाकर इंप्लांट खरीदकर आपरेशन करवाया।

गौरी बाजार निवासी भरत 10 नवंबर से आर्थो वार्ड में भर्ती हैं। सड़क दुर्घटना में उनका दायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। डाक्टरों ने कहा कि इंप्लांट आने में समय लग रहा है। या तो इंतजार करिए या बाहर जाकर आपरेशन कराइए। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भरत न तो बाहर जा पा रहे हैं और न ही इंप्लांट खरीद पा रहे हैं। परिणामस्वरूप वे वहीं बेड पर पड़े इंतजार कर रहे हैं।