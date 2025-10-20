'पहले लूटा, विकृत किया और फिर नकारा', CM Yogi ने कहा- आज की अयोध्या बांटती नहीं जोड़ती है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या को हर काल में खंडित करने का प्रयास हुआ। आक्रमणकारियों ने लूटा, अंग्रेजों ने विकृत किया, और कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकारा। आज वही अयोध्या दुनिया को आकर्षित कर रही है और देश की पहचान बन रही है। मुख्यमंत्री ने वंचितों के घर जाकर दीप जलाने और मिठाई बांटने का आह्वान किया।