Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर 26 नवंबर तक रोक, पढ़ें रूट डायवर्जन प्लान

    By Satish Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:42 PM (IST)

    गोरखपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर 26 नवंबर तक रोक लगा दी गई है। राम जन्मभूमि में ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के कारण सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ट्रक और बड़े वाहनों को लिंक एक्सप्रेस-वे से लखनऊ की ओर भेजा जा रहा है। राजमार्ग पर बैरियर लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और यातायात पुलिस पूरी तरह से सतर्क है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के मद्देनजर गोरखपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर है। सुरक्षा-व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर 26 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ट्रक, ट्रालर, कंटेनर और बड़े कमर्शियल वाहनों को अब अयोध्या की ओर बढ़ने नहीं दिया जाएगा।

    रविवार की आधी रात के बाद डायवर्जन लागू हो गया। भारी वाहनों को लिंक एक्सप्रेस-वे के रास्ते लखनऊ की ओर भेजा रहा है। हाईवे पर बाघागाड़ा में लिंक एक्सप्रेसवे मोड़ और कालेसर के पास बैरियर लगाकर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां यातायात व स्थानीय थाना पुलिस हर वाहन की जांच कर उसे निर्धारित मार्ग की ओर मोड़ रही है।

    एसपी यातायात राजकुमार पांडेय ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण समारोह के कारण सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। कार्यक्रम संपन्न होने तक डायवर्जन लागू रहेगा।

    यदि आवश्यकता पड़ी और ट्रैफिक का दबाव बढ़ा, तो छोटे चारपहिया वाहनों को भी अयोध्या के रूट में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बैरियर पर आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है। बस्ती और संतकबीर नगर जिलों से लगातार समन्वय कर ट्रैफिक फ्लो को नियंत्रित किया जा रहा है।