गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों पर 26 नवंबर तक रोक, पढ़ें रूट डायवर्जन प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगमन के मद्देनजर गोरखपुर से अयोध्या की ओर जाने वाले वाहनों पर कड़ी नजर है। सुरक्षा-व्यवस्था व श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए अयोध्या की ओर जाने वाले सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर 26 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ट्रक, ट्रालर, कंटेनर और बड़े कमर्शियल वाहनों को अब अयोध्या की ओर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। रविवार की आधी रात के बाद डायवर्जन लागू हो गया। भारी वाहनों को लिंक एक्सप्रेस-वे के रास्ते लखनऊ की ओर भेजा रहा है। हाईवे पर बाघागाड़ा में लिंक एक्सप्रेसवे मोड़ और कालेसर के पास बैरियर लगाकर चेकिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां यातायात व स्थानीय थाना पुलिस हर वाहन की जांच कर उसे निर्धारित मार्ग की ओर मोड़ रही है।