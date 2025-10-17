कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव बनाए गए अशोक पाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अशोक कुमार पाल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग का गोरखपुर से प्रदेश सचिव बनाया गया है। वह इससे पहले महराजगंज (वर्ष 2022 व 2023) से प्रदेश सचिव थे। अशोक देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत विनायक गांव के रहने वाले हैं।

गुरुवार रात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग की सूची जारी की। अशोक का देवरिया, गोरखपुर, रामगढ़ताल समेत कई जगहों पर मछली पालन और विक्रय का बड़ा काम है। दैनिक जागरण से बातचीत में अशोक कुमार पाल ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करने में वह वर्षों से जुटे हुए हैं। गोरखपुर में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस से लोग तेजी से जुड़ रहे हैं। इसका लाभ पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिलेगा।