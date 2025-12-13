UP BJP President: पंकज चौधरी की ताजपोशी से मजबूत होगा 'कुर्मी' वोट बैंक, गोरखपुर में बदलेंगे सियासी समीकरण!

जागरण संवाददाता, सिद्धार्थनगर। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धार्थनगर जिले में कुर्मी, सैंथवार मतदाताओं के बीच भाजपा का प्रभाव बढ़ने की संभावना राजनीतिक माहौल में नई चर्चा का विषय बन गई है।

जिले की पांचों विधानसभा शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा और डुमरियागंज में यह समुदाय लंबे समय से सियासी संतुलन निर्धारित करने वाली शक्ति माना जाता है। शोहरतगढ़ में लगभग आठ प्रतिशत, डुमरियागंज और इटवा में करीब सात प्रतिशत तथा कपिलवस्तु और बांसी में चार से पांच प्रतिशत कुर्मी मतदाता मौजूद हैं, जिनका परंपरागत रुझान भाजपा और सपा दोनों की ओर रहा है। जिले में कुर्मी सैंथवार समाज का एक बड़ा हिस्सा आर्थिक रूप से संपन्न और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित है।

उन्होंने विश्वास जताया कि सिद्धार्थनगर को भी इसका लाभ मिलेगा। पंकज चौधरी का सिद्धार्थनगर से पुराना रिश्ता भी राजनीतिक उम्मीदों को बल देता है। उनकी बहन का परिवार यहीं है और वरिष्ठ नेता होने के नाते उनका जिले से लगातार संपर्क बना रहा है। स्थानीय नेताओं का मानना है कि इससे संगठन को नई मजबूती मिल सकती है।