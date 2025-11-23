गोरखपुर में शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
बेलघाट पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपित सोनू को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 25 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि सोनू ने शादी का वादा करके संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपित सोनू को बेलघाट पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने जेल भेज दिया।
25 अक्टूबर 2025 को एक महिला ने बेलघाट थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि नर्गड़ा निवासी सोनू ने उससे शादी का वादा कर संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की मांग की, तो टालमटोल करता रहा। कुछ महीने बाद जब उसने शादी करने की जिद्द की तो उसने बात करना बंद कर दिया।
पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली है। विरोध करने पर सोनू के भाई और रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी थी। थाना प्रभारी विकास नाथ ने बताया कि आरोपित को उसके गांव के चौराहे से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।
