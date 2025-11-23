Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

    By Jitendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 10:39 PM (IST)

    बेलघाट पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपित सोनू को गिरफ्तार किया। पीड़िता ने 25 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि सोनू ने शादी का वादा करके संबंध बनाए और बाद में मुकर गया। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपित सोनू को बेलघाट पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने जेल भेज दिया।

    25 अक्टूबर 2025 को एक महिला ने बेलघाट थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि नर्गड़ा निवासी सोनू ने उससे शादी का वादा कर संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की मांग की, तो टालमटोल करता रहा। कुछ महीने बाद जब उसने शादी करने की जिद्द की तो उसने बात करना बंद कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूछताछ में पता चला कि आरोपित ने किसी अन्य लड़की से शादी कर ली है। विरोध करने पर सोनू के भाई और रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की। तहरीर के आधार पर पुलिस केस दर्ज कर आरोपित की तलाश में जुटी थी। थाना प्रभारी विकास नाथ ने बताया कि आरोपित को उसके गांव के चौराहे से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया।