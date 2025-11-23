गोरखपुर में शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म के आरोपित सोनू को बेलघाट पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने जेल भेज दिया।

25 अक्टूबर 2025 को एक महिला ने बेलघाट थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया था कि नर्गड़ा निवासी सोनू ने उससे शादी का वादा कर संबंध बनाए। जब पीड़िता ने शादी की मांग की, तो टालमटोल करता रहा। कुछ महीने बाद जब उसने शादी करने की जिद्द की तो उसने बात करना बंद कर दिया।