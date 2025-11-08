यूपी के इस जिले में 27 एकड़ में बनेगा एक्वा पार्क, 30 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खोराबार क्षेत्र के ताल कंदला में एक्वा पार्क के निर्माण की राह आसान हो गई है। मत्स्य विभाग ने मछली पालकों के प्रशिक्षण, प्रसंस्करण और व्यापार की सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों का कहना है कि बजट आवंटित होते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा।

मत्स्य विभाग के उप निदेशक बृजेश कुमार ने बताया कि जनपद में लगभग तीन हजार मछली विक्रेता हैं। उनकी आजीविका और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह योजना बनाई गई है। विभाग को इसके लिए 27 एकड़ भूमि उपलब्ध हो चुकी है।

एक्वा पार्क में मछलियों की नई प्रजातियों का विकास करने के लिए अलग केंद्र बनेगा। नियमित रूप से मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। साथ ही प्रसंस्करण इकाई और मत्स्य बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे। मछलियों के सुरक्षित भंडारण की सुविधा होने से गोरखपुर सहित आसपास के जिलों में इनका व्यापार करने में सहूलियत मिलेगी।

एक्वा पार्क में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यह स्थल पर्यटन के दृष्टिकोण से भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। पूर्व में शासन को सौ एकड़ भूमि में निर्माण की योजना से संबंधित प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन तब भूमि नहीं मिल सकी।