Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक एथलेटिक्स मीट आज से, 600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

    By Prabhat Pathak Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 10:01 AM (IST)

    दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ कुलपति प्रो. पूनम टंडन करेंगी। इस मीट में 600 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 56 स्वर्ण समेत 168 पदक दांव पर होंगे। इस प्रतियोगिता से विश्वविद्यालय की टीम का चयन होगा, जो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। समापन समारोह 12 नवंबर को होगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक एथलेटिक्स मीट आज से। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार से आयोजित होने वाले वार्षिक एथलेटिक्स मीट की तैयारी रविवार को पूरी कर ली गई। शुभारंभ पूर्वाह्न 10.30 कुलपति प्रो. पूनम टंडन करेंगी। इस बार एथलेटिक्स मीट में छह सौ से अधिक खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें में 56 स्वर्ण समेत कुल 168 पदक दांव पर होंगे। गोवि परिसर के साथ ही महाविद्यालय के खिलाड़ी इस बार पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ऐसे में इस बार भी खेल प्रेमियों को रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा।

    इसी प्रतियोगिता के माध्यम से विश्वविद्यालय की टीम का चयन किया जाएगा, जो एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (एआइयू) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इस वर्ष मंगलुरु विश्वविद्यालय, कर्नाटक में आयोजित की जाएगी।

    विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रो. विमलेश मिश्रा व सचिव डा. राजवीर सिंह ने बताया कि इस बार की मीट में विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 50 से 60 महाविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। पुरुष एवं महिला वर्गों में 22-22 टीमें विभिन्न ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में उतरेंगी। समापन 12 नवंबर को अपराह्न 1.30 बजे होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गोवि क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रो. हेमशंकर बाजपेयी होंगे।

    पिछले साल 418 विद्यार्थियों ने किया था प्रतिभाग

    गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 में आयोजित एथलेटिक्स मीट में कुल 40 टीमों के 418 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। गत वर्ष चार से छह फरवरी के बीच वार्षिक एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया था।