गोरखपुर विश्वविद्यालय में वार्षिक एथलेटिक्स मीट आज से, 600 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सोमवार से आयोजित होने वाले वार्षिक एथलेटिक्स मीट की तैयारी रविवार को पूरी कर ली गई। शुभारंभ पूर्वाह्न 10.30 कुलपति प्रो. पूनम टंडन करेंगी। इस बार एथलेटिक्स मीट में छह सौ से अधिक खिलाड़ी दमखम दिखाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसमें में 56 स्वर्ण समेत कुल 168 पदक दांव पर होंगे। गोवि परिसर के साथ ही महाविद्यालय के खिलाड़ी इस बार पूरी तैयारी के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। ऐसे में इस बार भी खेल प्रेमियों को रफ्तार का रोमांच देखने को मिलेगा।

इसी प्रतियोगिता के माध्यम से विश्वविद्यालय की टीम का चयन किया जाएगा, जो एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (एआइयू) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता इस वर्ष मंगलुरु विश्वविद्यालय, कर्नाटक में आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष प्रो. विमलेश मिश्रा व सचिव डा. राजवीर सिंह ने बताया कि इस बार की मीट में विश्वविद्यालय से संबद्ध लगभग 50 से 60 महाविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। पुरुष एवं महिला वर्गों में 22-22 टीमें विभिन्न ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं में उतरेंगी। समापन 12 नवंबर को अपराह्न 1.30 बजे होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि गोवि क्रीड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रो. हेमशंकर बाजपेयी होंगे।