अमृत भारत ट्रेन में पटाखा फोड़ने से हुई थी युवक की मौत, पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर/बस्ती। आनंदविहार-दरभंगा 15558 अमृत भारत एक्सप्रेस में पटाखा फोड़ने से युवक रितूराज ठाकुर की मृत्यु हुई थी। गौर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर बुधवार की सुबह उसका शव बरामद हुआ था। उसके पिता बब्बन जी ठाकुर की तहरीर पर जीआरपी बस्ती ने दो रेल यात्रियों अमृत यादव उर्फ मांझी कुमार पुत्र भुट् राय, वार्ड नंबर छह, गढौल शरीफ, नानपुर सीतामढ़ी-बिहार और रितूराज पुत्र राजेश्वर राय, वार्ड नंबर छह, ग्राम वाजिदपुर गढौल, नान्पुर, सीतामढ़ी-बिहार को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोप है कि दोनों आरोपितों ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जुगाड़ से बनाए गए पटास बंदूक (पटाखा फोड़ने वाली बंदूक) से पटाखा फोड़ा था, जिसके कारण रितूराज ठाकुर ट्रेन से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके पीठ पर जलने के भी निशान हैं।

बिहार के सीतामढ़ी जिले के नान्पुर थाना अंतर्गत बाठौल गांव निवासी बब्बन जी ठाकुर ने जीआरपी बस्ती को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उनका बेटा रितूराज ठाकुर छठ पर्व मनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2025 को 15558 नंबर की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन से आनंद विहार से दरभंगा जा रहा था।

रात में कोच नंबर एस नौ में उसका बेटा रितूराज ठाकुर दरवाजे के पास बैठा था। इसी कोच में साथ में यात्रा कर रहे अमित यादव उर्फ माझी कुमार और रीतूराज भी यात्रा कर रहे थे। दोनों दरवाजे पर उसके बेटे के पास ही खड़े थे। वे अवैध रूप से पटाखा और बारूद लेकर यात्रा कर रहे थे।

यात्रा के दौरान रात में पटास बंदूक से पटाखा फोड़ने पर रितूराज ठाकुर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसका शव गौर स्टेशन के पास मिला है। इस संबंध में बस्ती जीआरपी के इंस्पेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

जांच में हुई ट्रेन में पटाखा फोड़ने की पुष्टि, पटास बंदूक बरामद मामले की जांच में ट्रेन में पटाखा फोड़ने की पुष्टि हुई है। अमृत भारत ट्रेन बुधवार की सुबह 3:12 बजे के आसपास गौर स्टेशन से आगे बढ़ी थी, तभी ओवरब्रिज के निकट यात्रियों ने चेन पुलिंग कर उसे रोक दिया। यात्री ट्रेन से उतरकर भागने लगे। पूछने पर यात्रियों ने ट्रेन में पटाखा फूटने की जानकारी दी।