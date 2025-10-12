गोरखपुर में एसी में शॉर्ट सर्किट से एंबुलेंस में लगी आग, CNG टैंक में धमाका होने से मची भगदड़
गोरखपुर में एक एम्बुलेंस की एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से एम्बुलेंस में लगे सीएनजी टैंक में धमाका हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुशीनगर हाईवे पर सोनबरसा ओवरब्रिज पर रविवार अपराह्न चलती एंबुलेंस में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एसी में शार्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में भयंकर रूप ले लिया। आग लगने के बाद एंबुलेंस के सीएनजी टैंक में धमाका हुआ, जिससे भगदड़ मच गई और हाईवे पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।
हादसा अपराह्न करीब तीन बजे हुआ। वाराणसी के महुआडीह डिहवा निवासी चालक संतोष कुमार एंबुलेंस (UP65 BT1054) से रोगी नीलम देवी, पत्नी अवध किशोर चौबे, निवासी चम्पारन, बेतिया (बिहार) को अस्पताल से लेकर घर लौट रहे थे।
सोनबरसा ओवरब्रिज पर अचानक एसी में स्पार्क हुआ और देखते ही देखते पूरी गाड़ी में आग लग गई।चालक संतोष कुमार ने गाड़ी रोकते ही शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से रोगी नीलम देवी व उनके दो स्वजन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
कुछ ही देर में आग ने एंबुलेंस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। सीएनजी टैंक के ब्लास्ट से आसपास के लोग दहशत में आ गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और थानाध्यक्ष एम्स संजय मिश्रा की फोर्स के साथ पहुंचे।
करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने एंबुलेंस को किनारे लगवाकर आवागमन बहाल कराया।एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है।
रोगी और उसके स्वजन दूसरे वाहन से अपने घर के लिए रवाना हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण एसी में शार्ट सर्किट पाया गया है।
