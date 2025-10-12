गोरखपुर में एसी में शॉर्ट सर्किट से एंबुलेंस में लगी आग, CNG टैंक में धमाका होने से मची भगदड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुशीनगर हाईवे पर सोनबरसा ओवरब्रिज पर रविवार अपराह्न चलती एंबुलेंस में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एसी में शार्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में भयंकर रूप ले लिया। आग लगने के बाद एंबुलेंस के सीएनजी टैंक में धमाका हुआ, जिससे भगदड़ मच गई और हाईवे पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसा अपराह्न करीब तीन बजे हुआ। वाराणसी के महुआडीह डिहवा निवासी चालक संतोष कुमार एंबुलेंस (UP65 BT1054) से रोगी नीलम देवी, पत्नी अवध किशोर चौबे, निवासी चम्पारन, बेतिया (बिहार) को अस्पताल से लेकर घर लौट रहे थे। सोनबरसा ओवरब्रिज पर अचानक एसी में स्पार्क हुआ और देखते ही देखते पूरी गाड़ी में आग लग गई।चालक संतोष कुमार ने गाड़ी रोकते ही शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से रोगी नीलम देवी व उनके दो स्वजन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कुछ ही देर में आग ने एंबुलेंस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। सीएनजी टैंक के ब्लास्ट से आसपास के लोग दहशत में आ गए और हाईवे पर लंबा जाम लग गया।सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और थानाध्यक्ष एम्स संजय मिश्रा की फोर्स के साथ पहुंचे।