गोरखपुर में अंबुज हत्याकांड में मुख्य आरोपी बिट्टू तीन सप्ताह बाद गिरफ्तार, कुल्हाड़ी बरामद
गोरखपुर में अंबुज मणि हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल अहद खान उर्फ बिट्टू गिरफ्तार किया गया। तिवारीपुर पुलिस ने उसे तीन सप्ताह बाद पकड़ा। आरोपी के पास ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अंबुज मणि हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तिवारीपुर थाना पुलिस ने रविवार को तीन सप्ताह से फरार चल रहे मुख्य आरोपित अब्दुल अहद खान उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपित के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और एक डंडा बरामद हुआ। पूछताछ में हत्या का कारण रुपये के लेनदेन का विवाद सामने आया है। दो अन्य आरोपित पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। बिट्टू को दोपहर बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर्य विहार कालोनी निवासी संतोष त्रिपाठी के 20 वर्षीय बेटे अंबुज मणि उर्फ रिशु की हत्या में शामिल करीमनगर पोखर भिंडा के बिट्टू की तलाश में गोरखपुर से लेकर नेपाल सीमा तक पुलिस छापेमारी कर रही थी। पुलिस के अनुसार, 26 नवंबर की रात अंबुज को उसके दोस्त आयुष सिंह, सदरे आलम और बिट्टू बहाने से घर से बाहर ले गए थे।
चिलुआताल क्षेत्र में शराब पीने के दौरान पिस्टल खरीदने के लिए दिए गए रुपये को लेकर विवाद बढ़ गया। इसी विवाद में तीनों ने मिलकर अंबुज की हत्या की साजिश रची। पूछताछ में बिट्टू ने बताया कि रुपये लौटाने की बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उसने यह भी दावा किया कि सीधा लेनदेन आयुष से था और गर्दन काटने की वारदात आयुष ने ही अंजाम दी।
बिट्टू के अनुसार, विवाद बढ़ने के बाद मारपीट हुई और फिर कुल्हाड़ी से गला काट दिया गया। हत्या के बाद शव को सदरे आलम की गाड़ी में डालकर महराजगंज जिले के भिटौली क्षेत्र ले जाया गया, जहां 27 नवंबर को सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों पर मिले थे। शव की बरामदगी के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस ने पहले ही आयुष और एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि बिट्टू की गिरफ्तारी के साथ ही इस हत्याकांड की सबसे अहम कड़ी पूरी हो गई है। अब सभी आरोपित पुलिस हिरासत में हैं। चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
