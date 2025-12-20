अंबाला कोर्ट में फायरिंग कांड के वांछित सगे भाई गोरखपुर में दबोचे गए, कोर्ट में सरेंडर की कोशिश हुई नाकाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट परिसर के पास हुई फायरिंग की घटना में वांछित चल रहे सगे भाइयों को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया है।पकड़े गए आरोपितों की पहचान शुभम उर्फ काका और उसके भाई शिवा के रूप में हुई है, जो अंबाला के रहने वाले हैं।

दोनों के विरुद्ध एक मार्च 2025 को अंबाला सिटी थाने में फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से दोनों फरार चल रहे थे और उनकी गिरफ्तारी पर आइजी रेंज की ओर से पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गुरुवार को दोनों आरोपित गोरखपुर कचहरी पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार वे कोर्ट में सरेंडर करने के इरादे से आए थे। इसी दौरान अंबाला पुलिस को इनपुट मिला कि दोनों भाई गोरखपुर में मौजूद हैं और कचहरी परिसर में देखे गए हैं। सूचना मिलते ही अंबाला से आयी पुलिस टीम ने जिले के पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया।

संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कचहरी परिसर से ही दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद देर शाम अंबाला पुलिस दोनों आरोपितों को अपने साथ ले गई। बताया गया कि एक मार्च की सुबह करीब 11 बजे अंबाला सिटी कोर्ट में पेशी पर आए अमन नाम के युवक पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी।

घटना से कोर्ट परिसर में अफरातफरी मच गई थी। जांच में शुभम उर्फ काका, उसके भाई शिवा और एक अन्य साथी का नाम सामने आया था। वारदात के बाद से ही तीनों फरार हो गए थे। पुलिस की दबिश और संभावित ठिकानों पर तलाश के बावजूद दोनों भाई हाथ नहीं आ रहे थे।