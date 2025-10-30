आपके स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए सरकार ने लॉन्च किया 'AM कवच' एप, धोखाधड़ी से बचाने को बनेगा ढाल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्मार्टफोन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही एम कवच एप साइबर धोखाधड़ी से भी बचाएगा। केंद्र सरकार की ओर से लांच यह एंड्राइड आधारित सुरक्षा ऐप सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बढ़ते साइबर अपराध, डेटा चोरी और हैकिंग से सुरक्षा प्रदान करना है।

एम कवच ऐप उपयोगकर्ताओं के फोन की सुरक्षा स्थिति का आकलन करता है और संभावित खतरों के प्रति सतर्क करता है। यह एप छिपे या संदिग्ध एप की पहचान करता है, अनावश्यक अनुमतियों की निगरानी करता है तथा मैलवेयर और एडवेयर जैसे हानिकारक तत्वों से बचाव करता है।

मिलती हैं ये बड़ी सुविधाएं इसके साथ ही यह फोन खो जाने या चोरी होने की स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट डेटा डिलीट और फैक्ट्री रीसेट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है। सी-डैक के तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, एम कवच ऐप स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को एक समग्र सुरक्षा समाधान देता है, जिससे बिना अनुमति के डेटा एक्सेस की संभावना काफी कम हो जाती है। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर से निश्शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उनका कहना है कि यह एप आम नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह तकनीकी ज्ञान के बिना भी फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।