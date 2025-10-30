Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपके स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए सरकार ने लॉन्च किया 'AM कवच' एप, धोखाधड़ी से बचाने को बनेगा ढाल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    सरकार ने स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए 'AM कवच' नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप डिवाइस को सुरक्षित रखेगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाएगा। 'एएम कवच' संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देगा, जिससे उपयोगकर्ता समय पर कार्रवाई कर सकेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्मार्टफोन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ ही एम कवच एप साइबर धोखाधड़ी से भी बचाएगा। केंद्र सरकार की ओर से लांच यह एंड्राइड आधारित सुरक्षा ऐप सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बढ़ते साइबर अपराध, डेटा चोरी और हैकिंग से सुरक्षा प्रदान करना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एम कवच ऐप उपयोगकर्ताओं के फोन की सुरक्षा स्थिति का आकलन करता है और संभावित खतरों के प्रति सतर्क करता है। यह एप छिपे या संदिग्ध एप की पहचान करता है, अनावश्यक अनुमतियों की निगरानी करता है तथा मैलवेयर और एडवेयर जैसे हानिकारक तत्वों से बचाव करता है।

    मिलती हैं ये बड़ी सुविधाएं

    इसके साथ ही यह फोन खो जाने या चोरी होने की स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग, रिमोट डेटा डिलीट और फैक्ट्री रीसेट जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

    सी-डैक के तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, एम कवच ऐप स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को एक समग्र सुरक्षा समाधान देता है, जिससे बिना अनुमति के डेटा एक्सेस की संभावना काफी कम हो जाती है। यह ऐप हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और गूगल प्ले स्टोर से निश्शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।

    साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल बताया है। उनका कहना है कि यह एप आम नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह तकनीकी ज्ञान के बिना भी फोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।

    विशेषज्ञों की माने तो हर मोबाइल उपयोगकर्ता को अपने डिवाइस की सुरक्षा के लिए एम कवच जैसे एप का उपयोग अवश्य करना चाहिए, ताकि डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता सुरक्षित रह सके।