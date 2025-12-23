माघ और खिचड़ी मेला को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश,अपराधियों पर रहेगी खास नजर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। माघ मेला और मकर संक्रांति (खिचड़ी) पर्व के दौरान ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए जीआरपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है।एसपी रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने मंगलवार को आनलाइन क्राइम मीटिंग कर सभी थाना व चौकी प्रभारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए।

एसपी रेलवे ने कहा कि माघ मेला और खिचड़ी पर्व के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों से आवागमन करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए आरपीएफ और जिला पुलिस के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर पहले से ड्यूटी प्वाइंट, होल्डिंग एरिया, स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था के साथ ही भीड़ प्रबंधन की ठोस योजना तैयार की जाए।

सक्रिय, वांछित, इनामिया के साथ ही जमानत पर रिहा हुए अपराधियों का सत्यापन कर उनकी सतत निगरानी की जाए। संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। एसपी रेलवे ने ठंड को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि आउटर, स्टेशन के पहले और स्टेशन के बाद वे स्थान जहां कोहरे के कारण ट्रेनें धीमी गति से चलती हैं, वहां आपराधिक घटनाओं की आशंका अधिक रहती है।

ऐसे इलाकों में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डंडे या लोहे की राड से ट्रेनों के गेट के पास खड़े यात्रियों पर हमला कर मोबाइल और अन्य सामान छीनकर फरार हो जाते हैं।

इस पर अंकुश लगाने के लिए संबंधित स्थानों पर जनपदीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर पिकेट ड्यूटी अनिवार्य रूप से लगाई जाए।ट्रेन एस्कॉर्ट ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को बाडी वार्न कैमरा, ब्लूटूथ और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराते हुए ही ड्यूटी पर रवाना किया जाए।