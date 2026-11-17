जागरण संवाददाता, गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बार गोरखपुर केवल एक कार्यक्रम में शामिल होने नहीं आ रहे, बल्कि सियासी ताकत का बड़ा संदेश देने की तैयारी में हैं। चौरी चौरा के देवकही में 18 नवंबर को होने वाले उनके कार्यक्रम का स्वरूप बदल दिया गया है। अब इसमें करीब 20 किलोमीटर का रोड शो भी जोड़ दिया गया है।

अखिलेश यादव गोरखपुर एयरपोर्ट से पीडीए रथ पर सवार होकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। पार्टी की रणनीति इस आयोजन को पूर्वांचल में शक्ति प्रदर्शन के रूप में स्थापित करने की है। इसके जरिए भाजपा के मजबूत राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी पार्टी अपनी मौजूदगी और जनाधार का संदेश देना चाहती है।

अखिलेश यादव 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से रोड शो शुरू होगा, जो करीब दो घंटे से अधिक समय में पूरा होगा। इसके लिए पीडीए रथ मंगलवार को गोरखपुर पहुंच जाएगा। रोड शो को देखते हुए पार्टी ने कार्यकर्ताओं की जुटान का दायरा भी बढ़ा दिया है।

पहले जिले की सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं को बुलाने की तैयारी थी, लेकिन अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं को गोरखपुर लाने की योजना है। कार्यक्रम में एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सपा मुखिया एयरपोर्ट से सीधे चौरी चौरा जाएंगे। शहर में आने का उनका कार्यक्रम नहीं है।

बंधू सिंह की विरासत के सहारे चौरी चौरा में सियासी संदेश देवकही में अखिलेश यादव महान क्रांतिकारी अमर शहीद बाबू बंधू सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय विनय कुमार सिंह उर्फ बिन्नू सिंह की दसवीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। पार्टी इस कार्यक्रम के जरिए क्षेत्र के लोगों से जुड़ने और राजनीतिक संदेश को व्यापक बनाने की कोशिश में है।