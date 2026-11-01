गोरखपुर-मुंबई रूट पर चौथी उड़ान की तैयारी, आकासा एयर से बातचीत जारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मुंबई जाने वाले यात्रियों को जल्द ही एक और फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए एयरपोर्ट अथारिटी की आकासा एयर से बातचीत चल रही है। नई उड़ान शुरू होने के बाद गोरखपुर से मुंबई के लिए प्रतिदिन चार विमान उपलब्ध हो जाएंगे। इससे यात्रियों को आवागमन के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और टिकटों की उपलब्धता में भी राहत मिलने की उम्मीद है।

गोरखपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए हाल ही में नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए भी हवाई सेवा शुरू की गई है। एयरपोर्ट पर मार्च 2025 से मार्च 2026 तक 11.30 लाख यात्रियों का फुटफाल दर्ज किया गया। यह एयरपोर्ट के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।

वर्तमान में गोरखपुर एयरपोर्ट से पांच प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा उपलब्ध है। इनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरू, हैदराबाद और कोलकाता शामिल हैं। यहां से प्रतिदिन कुल 11 उड़ानों का संचालन होता है। इनमें दिल्ली के लिए पांच, मुंबई के लिए तीन, बेंगलूरू के लिए दो तथा हैदराबाद और कोलकाता के लिए एक-एक उड़ान शामिल है।