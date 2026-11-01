'क्या जाने इतिहास बेचारा': गोरखपुर के चौरी चौरा में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, बोले- मालवीय जी ने बचाए थे क्रांतिकारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चौरी चौरा में ओवरब्रिज का लोकार्पण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेसियों पर जमकर बरसे। कहा कि देश के अंदर सड़क पर अराजकता पैदा की जा रही है। बिना राहुल गांधी का नाम लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित वीर रस की प्रसिद्ध कविता 'कलम, आज उनकी की जय बोल' की एक लाइन सुनाई, 'अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा'।

इसके बाद बलिदानियों की गाथा सुनाई, 'साक्षी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम, आज उनकी जय बोल]। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलम बलिदानियों की जय बोलती है। कहा कि चौरी चौरा की घटना में आरोपित बनाए गए 172 लोगों को बचाने के लिए अधिवक्ता जवाहर लाल नेहरू नहीं आए, आए पं. मदन मोहन मालवीय। उन्होंने मजबूत पैरवी से 151 लोगों को आरोपों से बाहर कराया। कहा कि चौरी चौरा की क्रांति ने कांग्रेसियों को भी हिला दिया था। उन्हें अपना आंदोलन रोक देना पड़ा।

देख सपाई, बिटिया घबराई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सपा ने चार बार की सरकार में प्रदेश के अंदर 15 सौ दंगे करवाए थे। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। 10 लाख गुंडे पाले थे। यह सपाई हर जिले में लूट, अराजकता, गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, बेटी, व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा थे। तब कहा जाता था, देख सपाई बिटिया घबराई। हमने 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। कहा कि जो लोग जीते जी अपने परिवार के लोगों को सम्मान नहीं देते, वह बलिदानियों का क्या सम्मान करेंगे।