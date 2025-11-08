अपचारी समेत एके-47 गैंग के तीन और सदस्य गिरफ्तार, अकटवा पुल गैंगवार में मचाई थी सनसनी

संवाद सूत्र, पीपीगंज। अकटहवा पुल गैंगवार में शामिल एके-47 गैंग के तीन और सदस्यों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपितों में एक बाल अपचारी भी शामिल है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिस पर एके-47 गैंग का स्टिकर लगा था। दोपहर बाद आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दो को जेल और नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों की पहचान महराजगंज के पनियरा स्थित हरपुरा गांव के अमित व इसी क्षेत्र के डोमरा टोला में रहने वाले विशाल के रूप में हुई। 27 अक्टूबर को पीपीगंज व पनियरा थाना क्षेत्र की सीमा से सटे अकटहवा पुल के पास एके-47 और रेड गैंग के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से मारपीट कर दहशत फैला दी थी।

इस मामले में पीपीगंज थाना पुलिस ने 15 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक घटना में शामिल रहे कुल 24 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से अधिकांश एके-47 गैंग के सक्रिय सदस्य हैं, जबकि कुछ रेड गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं।