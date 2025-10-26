Language
    एम्स में सहायता के लिए अब महिला कर्मचारी भी, पहनेंगी 'May I help you' लिखी वर्दी

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:03 PM (IST)

    गोरखपुर एम्स में मरीजों की सहायता के लिए महिला कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 'मे आई हेल्प यू' लिखी वर्दी में ये कर्मचारी ओपीडी में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगी। वे पर्चा बनवाने और अन्य सुविधाओं की जानकारी देंगी। कार्यकारी निदेशक डॉ. विभा दत्ता इस व्यवस्था पर नजर रख रही हैं। यह कदम मरीजों को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स की ओपीडी में आने वाले रोगियों व स्वजन की सहायता के लिए पुरुष के साथ ही महिला कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। ऐसा महिला रोगियों की सहूलियत को देखते हुए किया गया है। 'मे आई हेल्प यू' लिखी वर्दी धारण कर यह कर्मचारी सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक ओपीडी में रहेंगे।

    रोगियों को पर्चा बनवाने की व्यवस्था की जानकारी देने के साथ ही ओपीडी के विभिन्न कक्षों और जरूरत पड़ने पर अन्य सुविधाओं से भी अवगत कराएंगे। कार्यकारी निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) डा. विभा दत्ता खुद इस व्यवस्था पर नजर रख रही हैं।

    एम्स में पूर्वांचल के साथ ही बिहार और नेपाल के सैकड़ों रोगी रोजाना आते हैं। इन रोगियों के साथ स्वजन भी आते हैं। एम्स में ओपीडी, डाक्टर कक्ष, जांच, रुपये जमा करने के काउंटर समेत अन्य जानकारियों के लिए बाहर से आने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

    इसे देखते हुए कार्यकारी निदेशक ने कर्मचारियों की तैनाती की थी। अब महिला कर्मचारियों को भी रखा गया है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। इससे पहले उन्होंने दोबारा एम्स में आने वाले रोगियों का पर्चा रीविट करने के लिए भी कर्मचारियों की तैनाती की है। इससे रोगियों को काफी सहूलियत मिलती है।

    हर हाल में धारण करनी होगी वर्दी
    कार्यकारी निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों को रोगियों की सहायता के लिए लगाया गया है उन्हें हर हाल में वर्दी धारण करनी होगी। चिकित्सा अधीक्षक भी इसकी जानकारी लेते रहेंगे। शनिवार को कर्मचारियों के वर्दी न धारण करने पर कार्यकारी निदेशक में नाराजगी जताई है।

    पर्चा काउंटर के कर्मचारियों का मोबाइल फोन होगा जमा
    एम्स के पर्चा काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मोबाइल फोन जमा होगा। एम्स प्रशासन ने अगले सप्ताह से मोबाइल फोन जमा कराने के निर्देश दिए हैं। पर्चा काउंटर खुले रहने तक कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा रहेंगे। यदि कर्मचारियों के घर वालों को बात करनी होगी तो उन्हें एम्स के नंबर पर संपर्क करना होगा। इसके बाद कर्मचारी से बात कराई जाएगी।

    सूत्रों का कहना है कि कई कर्मचारी मोबाइल फोन पर रोगियों से जुड़ी सूचना मंगाकर पर्चा बनवा देते हैं। जो रोगी रात से ही लाइन में लगा रहता है उसका पर्चा बाद में बनता है, पहले मोबाइल फाेन पर आए संदेश के आधार पर पर्चा बन जाता है।