गोरखपुर में मिलावटी खाने का खुलासा, क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल, खोवा में मैदा, रसगुल्ला भी ठीक नहीं
गोरखपुर के गोलघर खोवा मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी कर मिलावटी सामान पकड़ा। क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल और खोवा में मैदा मिलाया जा रहा था। राजस्थान से अवैध रूप से रसगुल्ले मंगाए जा रहे थे। टीम ने 144 किलोग्राम संदिग्ध सामग्री जब्त की और पनीर, घी, खोवा के नमूने लिए। सहायक आयुक्त ने पंजीकृत दुकानों से ही पनीर खरीदने की अपील की है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोलघर के खोवा मंडी में क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल बेचा जा रहा है। राजस्थान से सौ रुपये वाले पंजीकरण पर ट्रकों में भरकर रसगुल्ला मंगाया जा रहा है। बड़े डिब्बे में भरकर खुले में घी और पनीर रखकर बिक्री की जा रही है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा की टीम ने जांच की तो जिस भी सामान पर हाथ रखा, संदिग्ध ही मिला। खोवा में मैदा की मिलावट हुई थी। 144 किलोग्राम सामग्री को जब्त किया गया। राजस्थान से मंगाए जा रहे रसगुल्ला के साथ ही पनीर, घी, खोवा के नमूने लिए गए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली की कंपनी की ओर से निर्मित क्रीम की फूड सेफ्टी वैन में जांच कराई गई। पता चला कि क्रीम की जगह रिफाइंड तेल बेचा जा रहा है। सौ रुपये का पंजीकरण कराकर लाइसेंस लेकर राजस्थान से रसगुल्ला मंगाया जा रहा है।
यह नियम विरुद्ध है। नियमों के उल्लंघन, गलत लेबलिंग व सत्यापन दस्तावेज के अभाव में कंपनी को विधिक प्रविधानों के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन तिवारी भी मौजूद रहे।
पंजीकृत दुकानदारों से ही खरीदें पनीर
सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वह पंजीकृत दुकानदारों से ही पनीर की खरीद करें। उन्होंने पनीर बेचने वाले दुकानदारों को निर्देश दिए कि वह पंजीकरण जरूर करा लें। यदि बिना पंजीकरण बिक्री करते मिले तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को निर्देशित किया कि सिर्फ पंजीकृत दूधियों से ही पनीर एवं खोवा खरीदें। इसका रिकार्ड भी रखें।
