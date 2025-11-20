गोरखपुर में मिलावटी खाने का खुलासा, क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल, खोवा में मैदा, रसगुल्ला भी ठीक नहीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोलघर के खोवा मंडी में क्रीम के नाम पर रिफाइंड तेल बेचा जा रहा है। राजस्थान से सौ रुपये वाले पंजीकरण पर ट्रकों में भरकर रसगुल्ला मंगाया जा रहा है। बड़े डिब्बे में भरकर खुले में घी और पनीर रखकर बिक्री की जा रही है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा की टीम ने जांच की तो जिस भी सामान पर हाथ रखा, संदिग्ध ही मिला। खोवा में मैदा की मिलावट हुई थी। 144 किलोग्राम सामग्री को जब्त किया गया। राजस्थान से मंगाए जा रहे रसगुल्ला के साथ ही पनीर, घी, खोवा के नमूने लिए गए हैं।

सहायक आयुक्त खाद्य डा. सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली की कंपनी की ओर से निर्मित क्रीम की फूड सेफ्टी वैन में जांच कराई गई। पता चला कि क्रीम की जगह रिफाइंड तेल बेचा जा रहा है। सौ रुपये का पंजीकरण कराकर लाइसेंस लेकर राजस्थान से रसगुल्ला मंगाया जा रहा है।