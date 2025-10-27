इस जिले के डीएम का सख्त रुख, बोले- CM डैशबोर्ड में खराब रैंकिंग पर विभागीय अधिकारी पर होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही से सीएम डैश बोर्ड पर खराब रैंकिंग दर्शाने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं के बिल में सुधार के लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने,जनपद के विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन,पोल शिफ्टिंग आदि कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।



डीएम ने जनपद के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे विकसित भारत व उत्तर प्रदेश @2047 के संबंध में क्यूआर कोड पर अपने-अपने विभाग के कर्मियों से पोर्टल पर सुझाव प्रेषित करें। अन्य लोगों को भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पोर्टल पर सुझाव देने के लिए प्रेरित करें। जिससे जनपद की रैंकिंग बेहतर हो सके।