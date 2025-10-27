Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस जिले के डीएम का सख्त रुख, बोले- CM डैशबोर्ड में खराब रैंकिंग पर विभागीय अधिकारी पर होगी कार्रवाई

    By Dilip Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 03:29 PM (IST)

    संत कबीर नगर में डीएम आलोक कुमार ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने बिजली बिलों में सुधार, विद्युत कनेक्शन, और पोल शिफ्टिंग के कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, उन्होंने सभी से क्यूआर कोड के माध्यम से विकसित भारत के लिए सुझाव देने का आग्रह किया और विकास योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। डीएम आलोक कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लापरवाही से सीएम डैश बोर्ड पर खराब रैंकिंग दर्शाने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं के बिल में सुधार के लंबित प्रकरणों को जल्द निस्तारित करने,जनपद के विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन,पोल शिफ्टिंग आदि कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।

    डीएम ने जनपद के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि वे विकसित भारत व उत्तर प्रदेश @2047 के संबंध में क्यूआर कोड पर अपने-अपने विभाग के कर्मियों से पोर्टल पर सुझाव प्रेषित करें। अन्य लोगों को भी क्यूआर कोड को स्कैन कर पोर्टल पर सुझाव देने के लिए प्रेरित करें। जिससे जनपद की रैंकिंग बेहतर हो सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने ब्लाक में प्रत्येक पात्र को विकास योजनाओं से लाभान्वित करें। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

    इस अवसर पर सीडीओ जयकेश त्रिपाठी,डीसी मनरेगा प्रभात कुमार द्विवेदी,डीसी एनआरएलएम प्रवीण शुक्ल, पीडी-डीआरडीए विजयंत कुमार सिंह,डीईएसटीओ अजय श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, बीएसए अमित कुमार सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।