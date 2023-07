गोरखपुर विश्वविद्यालय में ABVP कार्यकर्ताओं का हंगामा, कुलपति व प्राक्टर को जमकर पीटा; पुलिस से भी झड़प

गोरखपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को उस वक्त भड़क उठा जब सुबह से धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं से वार्ता से इनकार करते हुए कुलपति बाहर नहीं निकले। पुलिस की सुरक्षा में कक्ष से बाहर निकले तो कार्यकर्ता आक्रामक हो गए। कार्यकर्ताओं ने कुलपति व कुलसचिव पर गमले चलाकर हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने पर पुलिस से भीड़ गए।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में हंगामें के बाद मौजूद पुलिस व एबीवीपी कार्यकर्ता। -जागरण

Your browser does not support the audio element.