फर्जी ID से युवती को प्रेम जाल में फंसाकर किया रेप...फिर दिया धोखा, युवती ने प्रेमी के घर पहुंचकर जमकर किया हंगामा
युवती अपने प्रेमी के सहजनवा स्थित घर पहुंच गई। युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक गांव में रविवार को तब हंगामा मचा जब अयोध्या की युवती अपने प्रेमी के सहजनवा स्थित घर पहुंच गई। युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह मार्केटिंग का काम करती है। उसने वैवाहिक वेबसाइट पर संतकबीरनगर जिले के युवक से बातचीत शुरू की, जिसके बाद दोनों में प्रेम हो गया और मिलने लगे। इसके बाद युवक ने उसे लखनऊ के एक होटल में बुलाकर उसके साथ संबंध बनाए।
फिर युवक ने उससे संपर्क तोड़ दिया और फोन भी उठाना बंद कर दिया। युवती ने बताया कि आरोपित ने खुद को सेना में नर्सिंग असिस्टेंट के पद पर तैनात होने का दावा किया था। कुछ दिन पहले युवक ने किसी दूसरी युवती से सगाई भी कर ली थी।
जानकारी होने पर वह खोजबीन शुरु की तो पता चला कि युवक का घर सहजनवा है। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि अयोध्या की एक युवती सहजनवा के एक गांव पहुंची थी। सूचना पर पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। युवती आरोपित के विरुद्ध पूराकलंदर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करा चुकी है।
विवेचना में खुला फर्जी आईडी का खेल
अयोध्या की युवती ने आरोपित आशीष कुमार पांडेय निवासी रसूलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीर नगर पर 22 नवम्बर 2025 को नामजद दुष्कर्म का केस दर्ज करा चुकी थी। जिसकी विवेचना पूराकलंदर थाने की पुलिस ने जब शुरू की तो पता चला कि युवती ने आरोपित की जिस आईडी को देते हुए केस दर्ज कराया था, वह फर्जी थी।
आरोपित संतकबीर नगर जनपद की जगह गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र के एक गांव का निवासी है और उसने होटल में फर्जी आईडी लगाई थी।
