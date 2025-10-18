एकादशी को गूंजता है ‘राम नाम’, गुरु कृपा संस्थान में 38वां मानस अखंड पाठ शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सनातन संस्कृति और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण के लिए गुरुकृपा संस्थान, दाउदपुर गोरखपुर में इस बार भी एकादशी पर राम नाम गूंजेगा। इस बार देव उठनी एकादशी के पावन अवसर यानी 18 अक्टूबर पर 38वां श्रीरामचरितमानस अखंड पाठ आयोजित होगा।

संस्थान के “सनातन ग्रंथालय” प्रकल्प के अंतर्गत यह मासिक आयोजन बीते दो वर्षों से लगातार किया जा रहा है। इसका आरंभ चार नवंबर, 2022 को हुआ था। इस अनुष्ठान का उद्देश्य विलुप्त हो रही हमारी प्राचीन मान्यताओं, सोलह संस्कारों और टूटते पारिवारिक रिश्तों में श्रद्धा व आस्था की लौ को पुनः प्रज्वलित करना है।



कार्यक्रम में गोरखपुर शहर के अलावा सुदूर ग्रामीण अंचलों से भी संत-महंतों का आगमन होगा। पूज्य महंतों के सान्निध्य में 24 घंटे अखंड हरी कीर्तन में ‘हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण’ गूंजेगा। संस्थान के संस्थापक महासचिव बृजेश राम त्रिपाठी के अनुसार, विशेष बात यह है कि मानस पाठ किसी पेशेवर द्वारा नहीं, बल्कि श्रद्धालु भक्तों में शामिल मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्र, शिक्षक, प्रोफेसर एवं आम नागरिकों द्वारा किया जाता है।

कार्यक्रम में शालिग्राम-तुलसी विवाह का भी आयोजन होगा। विवाह बरात निकलने से लेकर सभी वैदिक मंगली कार्यक्रम आचार्यगणों द्वारा पूर्ण कराए जाएंगे। इसके साथ ही देवउठनी एकादशी के अवसर पर गंजी, सिंघाड़ा, गन्ना, सुथनी, गुड़ एवं विभिन्न फलों से युक्त फलाहार भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्त निशुल्क प्रसाद प्राप्त करेंगे।