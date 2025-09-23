Language
    यूपी के इस एयरपोर्ट पर 24/7 विमान सेवा, इन शहरों के लिए चौबीसों घंटे मिलेगी फ्लाइट, प्रस्ताव पर लगी मुहर

    By Satish pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:50 AM (IST)

    गोरखपुर एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिनमें प्रमुख हैं गोरखपुर से 24 घंटे विमान सेवा शुरू करना नए शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ना परिसर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा स्थापित करना और एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। सांसद रवि किशन शुक्ल ने एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालित करने पर जोर दिया।

    एयरपोर्ट से 24 घंटे उड़ान का प्रस्ताव, नई उड़ानें शुरू करने पर भी जोर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक में साेमवार को कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें गोरखपुर से 24 घंटे उड़ान शुरू करने। नए शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के साथ ही परिसर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा लगाने व एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ।

    बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा गोरखपुर एयरपोर्ट को 24 घंटे संचालन योग्य बनाने का रहा। इसके लिए भारतीय वायुसेना से अनुमति लेने के साथ ही आवश्यक संसाधन जुटाया जाए। दिन-रात हर समय उड़ानें शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी और एयरपोर्ट नई उंचाइयों को छुएगा।

    सांसद ने कहा कि गोरखपुर से जम्मू, पुणे, जयपुर, चंडीगढ़ और गोवा के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जानी चाहिए। यह न केवल यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा बल्कि पूर्वांचल का सीधा जुड़ाव देश के प्रमुख शहरों से स्थापित करेगा।

    हवाई अड्डे की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए यंत्र आधारित अवतरण प्रणाली (आइएलएस) को श्रेणी-दो स्तर तक उन्नत करने पर चर्चा हुई। इससे मौसम खराब होने और कम दृश्यता में भी विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। साथ ही एप्रन विस्तार कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया गया। यात्रियों के लिए सुविधा विस्तार पर भी चर्चा हुई।

    समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव रखा गया कि हवाई अड्डा परिसर में गीता प्रेस की दुकान खोली जाए, मुख्य द्वार का सौंदर्यीकरण किया जाए, राजमार्ग पर यात्री शेड और पेयजल की व्यवस्था हो, बड़े प्रकाश पटल (एलइडी स्क्रीन) पर हवाई अड्डे का नाम प्रदर्शित किया जाए और समिति के सभी सदस्यों को वाहन प्रवेश पास दिए जाएं।

    समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा कि हवाई अड्डा परिसर में गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और हवाई अड्डे का नाम बदलकर महायोगी गुरु गोरखनाथ हवाई अड्डा किया जाए।

    इस दौरान समिति के सदस्य मनीष सिंह, आलोक अग्रवाल, शांतनु सर्राफ, अपर जिलाधिकारी नगर, एयरपोर्ट निदेशक आरके पाराशर, सहायक महाप्रबंधक संचार विजय कौशल,हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार सिंह, अकासा, इंडिगो, स्पाइस जेट व अलायंस एयर के अधिकारी मौजूद रहे।