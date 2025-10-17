UP के इस जिले में नष्ट कराया गया 1.85 क्विंटल मिलावटी पनीर और 50 किलोग्राम छेना, थाली में पहुंचने से पहले हो गया खेल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गुरुवार को जिले में 1.85 क्विंटल दूषित पनीर व 50 किलोग्राम छेना नष्ट कराया। खजनी क्षेत्र के छपियां बाजार में जौनपुर से आ रहे वाहन को रोककर जांच की तो पता चला कि पनीर से दुर्गंध उठ रही थी। वहां आधा क्विंटल मिलावटी छेना व 25 किलोग्राम पनीर नष्ट कराया गया। नमूने जांच के लिए भेज दिए गए हैं।

सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा डा. सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने मिठाई के दुकान में पहुंची तो वहां गंदगी फैली मिली। बर्तन गंदे थे। खाद्य सामग्री व शीरा खुले में रखे गए थे। शीरा में मरे हुए कीड़े पड़े हुए थे, उसे भी फेंकवा दिया गया। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराए गए।

दुकानदार को नोटिस जारी किया गया है। इसी क्रम में टीम ने चौरीचौरा में तहसील गेट के पास दिलीप स्वीट हाउस पर छापा मारकर 160 किलोग्राम दूषित पनीर नष्ट कराया। वहां खोवा, छेना और पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद टीम भोपा बाजार चौराहे पर स्थित शिव सागर स्वीट हाउस में पहुंची। गंदगी फैली हुई थी।

दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। टीम में खाद्य निरीक्षक संतोष तिवारी, विनय शाही व विजय आनन्द शामिल रहे। टीम ने शहर की खोवा मंडी में भी छापा मारा। राकेश ट्रेडर्स से नमूना लिया गया। डा. सुधीर कुमार सिंह ने कहा है कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट फेल हुई तो कार्रवाई की जाएगी।



