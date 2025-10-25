छठ के लिए दिल्ली-पुणे और जोधपुर सहित इन शहरों से चलेंगी 199 पूजा स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को मिलेगी ये खास सुविधा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में 2,913 फेरों में 199 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यह ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों व उससे होकर देश के प्रमुख नगरों जैसे दिल्ली, अमृतसर, अम्बाला, मुम्बई, पुणे, कोलकाता, आसनसोल, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, धनबाद, रांची, डिब्रुगढ़, गुवाहाटी, जोधपुर, श्री गंगानगर, वडोदरा, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरू और झांसी के लिए चलाई जा रही हैं।

12000 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार, भारतीय रेलवे में इस वर्ष त्योहारों के अवसर पर 12,000 से अधिक पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सहज, सुगम, सुरक्षित एवं आरामदायक वापसी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष प्रबंधन के साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को स्टेशन पर विश्राम करने तथा ट्रेनों की प्रतीक्षा के लिए गोरखपुर, बनारस, बलिया, छपरा एवं सिवान आदि स्टेशनों पर यात्री आश्रय स्थल (होल्डिंग एरिया) बनाया गया है।

इन यात्री आश्रय स्थलों में यात्रियों के बैठने की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ समुचित प्रकाश व्यवस्था, पंखा, कूलर, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, शुद्ध पेय जल, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस, प्राथमिक चिकित्सा आदि का व्यापक प्रबंध किया गया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, एटीवीएम, मोबाइल यूटीएस तथा फैसिलिटेटर नियुक्त किए गए हैं। ताकि यात्रियों को टिकट बुकिंग में कोई कठिनाई न हो।

किराये के त्वरित भुगतान के लिए जनरल टिकट काउंटर सहित रिजर्वेशन काउंटर पर क्यूआर कोड उपलब्ध कराया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) को वाहन फ्री रखने हेतु व्यापक प्रबंधक किए गए हैं। जिससे यात्रियों का सुगम आवागमन आसान हो सके। स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए सीसी कैमरे कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ समन्वय स्थापित कर स्टेशन की निगरानी की जा रही है।

स्टेशनों पर वार रूम खोले गए स्टेशनों की निगरानी के लिए मुख्यालय एवं मंडलों के साथ ही स्टेशनों पर वार रूम खोले गए हैं, जहां रेल अधिकारियों द्वारा 24 घंटे मानिटरिंग की जाती है। स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ को मानिटर करने के लिए मुख्यालय तथा मंडल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों की पूर्ण निगरानी करने के साथ ही उनके द्वारा स्टेशन की सभी गतिविधियों की सघन मानिटरिंग कर रहे हैं। स्टेशनों पर यात्रियों की सहायता एवं सुझाव के लिए सहायता बूथ की स्थापना की गई है, जो 24 घंटे अनुभवी रेल कर्मचारियों के साथ कार्यरत है।

संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए ट्रेनों का पहले से प्लेटफार्म निर्धारित किया गया है, सभी प्लेटफार्मों पर सीसी कैमरों के प्रावधान के साथ सीमांकन एवं बैरीकेडिंग की गई है, मोबाइल टिकटिंग एवं स्वयं टिकट निकालने के लिए एटीवीएम व मोबाइल यूटीएस का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।